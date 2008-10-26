Московскому Художественному – 110 лет!

И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты… Но театр всегда оставался главным камертоном современного театрального искусства. Его история началась 26 октября 1898 года с премьеры спектакля «Царь Фёдор Иоаннович» - успех был грандиозным. Сегодня слава театра – его традиции и перспективы – в руках молодых.

Здесь не очень любят это слово – юбилей, поскольку солидные даты предполагают солидность. А сегодняшний МХТ – театр молодых. Так что предлагаем такую арифметику: 110 равняется 100 плюс 10, и именно те, кто служат в Художественном менее 10 лет, – его сегодняшние герои.

Сергей Медведев, артист МХТ им. Чехова: «Молодые артисты, опираюсь на опыт наших мастеров, можно двигаться дальше».

Анастасия Скорик, актриса МХТ им. Чехова: «Когда ты молодой, кажется, что все впереди, и высокие барьеры кажутся невысокими, и дальние расстояния недальними , и ты все пробежищь, все сможешь».

На самом деле, все, что происходит в МХТ в последний период, как раз и есть продолжение традиций, и по репертуару, и по сути. Не стоит забывать о выпавшем из первоначального названия театра слове «общедоступный», и о фразе отца-основателя – «а успех будет?». Московский Художественный – это спектакли, любимые зрителем, и потому по сей день в репертуаре есть хиты, на которых наблюдаются аншлаги более 10 лет – это и легендарный «Амадей», и «Номер 13». При этом, как в свое время здесь пробовали «новую драматургию», тогда это был Розов, так и сейчас отважно ставят братьев Пресняковых.

Павел Ващилин, актер МХТ имени Чехова: «Что мне нравится, это постоянный поиск – авторов, режиссеров».

Ирина Пегова, актриса МХТ им. Чехова: «Изменилась манера игры артистов МХАТа, с ней – и спектакли».

Последний манифест молодых – спектакль «Конек-горбунок», и новый сценический символ – огромная рыба-кит, мощная и сильная, как нынешний МХТ.

В свое время во МХАТ всей семьей ходили на «Синюю птицу», сегодня – так же всей семьей – на спектакль «Конек-горбунок», сделанный с голливудским размахом, мудрой иронией и той самой молодой энергетикой, которую так ценит в своей труппе Олег Табаков.

Олег Табаков, художественный руководитель МХТ им. Чехова: «Главная моя радость – молодая часть труппы, их трудоголизм, их отвага на каждый день. Моя задача как руководителя – это культивировать».

Создавая совокупный портрет МХТ лет через 50, молодые артисты были более чем оптимистичны.

История театра – непростая арифметика, десятки умножаются на десятки, однако в оптимальном случае, в случае МХТ – это 10 спектаклей, помноженные на сотни аплодисментов.

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