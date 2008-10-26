Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Московскому Художественному – 110 лет!

26 октября
Все года

Театральная хроника >>
26 октября 2008
И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты… Но театр всегда оставался главным камертоном современного театрального искусства. Его история началась 26 октября 1898 года с премьеры спектакля «Царь Фёдор Иоаннович» - успех был грандиозным. Сегодня слава театра – его традиции и перспективы – в руках молодых.
Здесь не очень любят это слово – юбилей, поскольку солидные даты предполагают солидность. А сегодняшний МХТ – театр молодых. Так что предлагаем такую арифметику: 110 равняется 100 плюс 10, и именно те, кто служат в Художественном менее 10 лет, – его сегодняшние герои.
Сергей Медведев, артист МХТ им. Чехова: «Молодые артисты, опираюсь на опыт наших мастеров, можно двигаться дальше».
Анастасия Скорик, актриса МХТ им. Чехова: «Когда ты молодой, кажется, что все впереди, и высокие барьеры кажутся невысокими, и дальние расстояния недальними , и ты все пробежищь, все сможешь».
На самом деле, все, что происходит в МХТ в последний период, как раз и есть продолжение традиций, и по репертуару, и по сути. Не стоит забывать о выпавшем из первоначального названия театра слове «общедоступный», и о фразе отца-основателя – «а успех будет?». Московский Художественный – это спектакли, любимые зрителем, и потому по сей день в репертуаре есть хиты, на которых наблюдаются аншлаги более 10 лет – это и легендарный «Амадей», и «Номер 13». При этом, как в свое время здесь пробовали «новую драматургию», тогда это был Розов, так и сейчас отважно ставят братьев Пресняковых.
Павел Ващилин, актер МХТ имени Чехова: «Что мне нравится, это постоянный поиск – авторов, режиссеров».
Ирина Пегова, актриса МХТ им. Чехова: «Изменилась манера игры артистов МХАТа, с ней – и спектакли».
Последний манифест молодых – спектакль «Конек-горбунок», и новый сценический символ – огромная рыба-кит, мощная и сильная, как нынешний МХТ.
В свое время во МХАТ всей семьей ходили на «Синюю птицу», сегодня – так же всей семьей – на спектакль «Конек-горбунок», сделанный с голливудским размахом, мудрой иронией и той самой молодой энергетикой, которую так ценит в своей труппе Олег Табаков.
Олег Табаков, художественный руководитель МХТ им. Чехова: «Главная моя радость – молодая часть труппы, их трудоголизм, их отвага на каждый день. Моя задача как руководителя – это культивировать».
Создавая совокупный портрет МХТ лет через 50, молодые артисты были более чем оптимистичны.
История театра – непростая арифметика, десятки умножаются на десятки, однако в оптимальном случае, в случае МХТ – это 10 спектаклей, помноженные на сотни аплодисментов.

Новости культуры
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Павел ВащилинСергей МедведевИрина ПеговаВладимир Пресняков (II)Олег ПресняковАнастасия СкорикОлег Табаков
театры
МХАТМХТ 2-йМХТ им. А.Чехова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Марджанов резко обошелся с Шиллером…»

«Марджанов резко обошелся с Шиллером…»

17 мая 1933 года в Москве на сцене Малого театра был показан премьерный спектакль по трагедии Фридриха Шиллера «Дон Карлос» в постановке режиссера Константина Марджанова. Из воспоминаний Елены Гоголевой: «Вдоль улиц Тбилиси медленно двигалась процессия.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Жуков
24 октября ушёл из жизни актёр Валерий Жуков.
Людмила Акинина
23 октября скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Акинина.
Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Ольга Матешко
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Лазар Ристовски
Джон Хедер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Любовь на выживание
27 октября
ТВЦ
Всё к лучшему-2
28 октября
ТВЦ
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1
Дом фарфора
30 октября
Россия 1

ревью