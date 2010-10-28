Спектакль «Нижинский» с участием Фаруха Рузиматова

На сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской 28 октября 2010 года - спектакль «Нижинский» с участием народного артиста России Фаруха Рузиматова.

Спектакль, посвященный великому танцовщику, состоит из двух частей.

Первая часть «Чувство» создана по дневникам Вацлава Нижинского, где находят отражение фрагменты его личной жизни, отношений с Дягиливым, с женой Ромолой. Вражда со всем миром, трагические события двадцатого века, первая мировая война и революция, непростые отношения с Богом, расстройство личности и как итог - психиатрическая лечебница. Исследователи творчества Нижинского до сих пор спорят, сошел ли он с ума или лишь симулировал безумие, чтобы не общаться с человечеством.

Автор идеи и режиссер – Ольга Обуховская. Актерский состав: з.а.России Борис Ивушин, Ольга Обуховская, Сергей Янковский и артисты балета

Во второй части «Чакона» - танцует звезда мирового балета Фарух Рузиматов на музыку И.С.Баха в живом исполнении скрипача Эмиля Яковлева. Постановка - Хосе Лимона (США).

Фарух Рузиматов специально приедет поучаствовать в спектакле «Нижинский», прервав работу в качестве главы хореографического жюри на проекте «Лёд и Пламень» (где звезды шоу-бизнеса учатся фигурному катанию, а фигуристы – основам современной хореографии).

Также в спектакле примет участие Вера Арбузова — заслуженная артистка России, лауреат премий «Золотой софит» и «Душа танца», известная исполнительница главных партий в балетах Б.Эйфмана, ныне – балерина Михайловского театра. Вместе с артистом Михайловского театра Андреем Касьяненко, она исполнит номер, специально подготовленный для этого спектакля, - «Стирающий человеческие грехи» (композитор Арналдс).



Из интервью с Фарухом Рузиматовым:

О ролях:

Исполняя партию, я никогда не учу внутреннюю роль героя и не превращаю себя в него. Скорее, я всегда исполнял самого себя. На сцене есть только мои переживания, эмоции и чувства. Это мой внутренний мир, который я выношу на сцену, и насколько он будет убедителен, не мне судить.

О свободе:

Я думаю, что свобода это такое состояние, которое либо есть, либо нет. Оно не дается и не отбирается кем-то. Это внутреннее состояние. Можно и в тюрьме быть свободным. Не могу сказать, что я полностью внутренне свободен. Но ведется непростая работа над возможностью быть наедине с самим собой.

Жизнь танцовщика

Конечно, с одной стороны, век танцовщика короток, но, с другой… Я думаю, что все зависит от человека, от его отношения к профессии, желания танцевать – от его любви к этой профессии. Пока человек стремится духовно развиваться, не останавливается на достигнутом, не появляется так называемый звездный статус, пока человек чувствует себя внутри учеником, он будет расти. Когда человек останавливается, ему становится неинтересно – он начинает стареть. Все останавливается.

О главном:

Я не люблю оценивать масштаб влияния и роль того, что я делаю. Для меня намного важнее находиться в гармонии с самим собой на сцене - это и есть тот стимул, который заставляет меня выходить на сцену. Все зависит от того, как человек воспринимает мир. Есть такая притча. Человек приходит в город, останавливается у ворот и говорит:

«Я пришел из города, где все сплошные жулики, обманщики и воры. А как в вашем городе?»

Ему отвечают: «Знаешь, у нас тоже жулики, воры и мошенники».

Через некоторое время приходит другой человек и спрашивает:

«Как здесь, в вашем городе?»

«А как было в том городе, откуда ты пришел?»

«Там прекрасный город, великолепные люди, добрые и внимательные».

«Ты знаешь, у нас то же самое – внимательные, добрые люди».