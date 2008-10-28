Приятно осознавать, что молодое поколение наших артистов помнит о таких простых и необходимых вещах, как связь поколений, уважение к истории и помощь, тем, кто в ней нуждается и, самое главное, заслуживает. Приятно, что благотворительных акций, создающихся не ради пиара и отмывания денег, становится с годами все больше, и они приобретают авторитет. Широко известен благотворительный проект «Подари жизнь»
, инициаторами которого выступили замечательные актрисы Дина Корзун
и Чулпан Хаматова
, акция «Поможем вместе» актеров сериала «Татьянин день
» в поддержку детей, больных раком, вызвали (и вызывают) широкий общественный резонанс. Уверен, что акция «Актеры актерам», цель которой реальная помощь ветеранам искусства, не останется незамеченной.
Необходимость подобной акции была видна давно. Великие советские актеры, такие как Татьяна Самойлова
, недавно ушедший от нас Геннадий Корольков
, «сброшенные с парохода современности», незаслуженно оставленные в тени, находились практически за чертой бедности. И таких несправедливо забытых множество, об их бедственном положении широко известно, но вся помощь сводилась к коротенькому репортажу в какой-нибудь «Программе максимум», никакой реальной поддержки не было.
28 октября в музее Пушкина прошел благотворительный вечер в рамках новой акции «Актеры актерам», организаторами которой выступили Евгений Миронов
и Мария Миронова
. Во вступительной речи Мария Миронова отметила, что цель созданного фонда – связь между поколениями, чтобы ветераны сцены не испытывали чувства оторванности. Евгений Миронов заявил о том, что в марте состоится своеобразный театральный марафон, все собранные средства пойдут, разумеется, в фонд «Актеры актерам», президентом которого является сам Миронов. Свое согласие на участие в марафоне уже дали ведущие столичные театры, такие как МХТ, Современник и Табакерка.
Фонд будет развиваться по двум направлениям: основное – это, собственно, поддержка актеров, второе – помощь детям-сиротам, также нуждающимся в помощи. Таким образом, акция связывает сразу три поколения – актеров-ветеранов, современных актеров и потенциальных актеров.
Евгений Миронов выразил благодарность актерам театра и кино, откликнувшимся на предложение принять участие в акции (Ирина Апексимова
, Евгения Добровольская
, Владимир Машков
, Дмитрий Харатьян
, Максим Галкин
, Александр Балуев
, Татьяна Друбич
, Елизавета Боярская
, Рената Литвинова
, Олег Меньшиков
и др.), после чего началась основная, праздничная часть вечера. Для пожилых актеров выступали Дмитрий Харатьян
, исполнивший «Песню о жизни» из кинофильма «Земля Санникова»
, аккордеонист Петр Дранга, Дмитрий Певцов
, Андрей Кузичев
, Ирина Апексимова
. Особо отличился сам Миронов, замечательно исполнивший в финале песню Булата Окуджавы
.
Вечер получился удивительно теплый, я бы даже сказал, домашний. Прекрасно, что наши актеры уже сейчас получили, наверное, важнейшую помощь – они поняли, что их не забыли, их помнят, ими восхищаются, им говорят «спасибо». Директор дома актера Маргарита Эскина
сказала, что этот день – один из лучших в ее жизни, и поблагодарила, прежде всего, родителей, воспитавших таких детей. Можно долго говорить о том, как важно для нашей культуры то, что делают сейчас Миронова и Миронов, но лучше всего сказала об этом один из организаторов вечера: «Помощь другим придает успеху истинный смысл»
. С этим не поспоришь.
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