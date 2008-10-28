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ЦДиР: Премьера спектакля «Хлам»

28 октября
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28 октября 2008
14 ноября в Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина состоится премьера нового спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Хлам».

16 апреля 2007 года 23-летний южнокорейский студент Чо Сын Хи застрелил из пистолета в кампусе университета Вирджинии двух человек. Два часа спустя он открыл огонь в учебном корпусе, в результате чего погибли 33 человека и 29 человек были ранены.
Фотографию Чо Сын Хи увидел в интернете драматург Михаил Дурненков. Он был поражен тем, насколько непримечательно лицо молодого убийцы. Это было лицо лузера, которого невозможно узнать в толпе. Тогда у Михаила Дурненкова родился замысел пьесы – о человеке, считающем себя хламом, о современном Раскольникове, для которого убийство - не попытка спасти мир, а попытка осуществить личностную идентификацию, совершить Поступок и навсегда перестать быть хламом.
Сорокалетняя женщина в поисках своего сына; семнадцатилетний, презираемый всеми подросток; рефлексирующий интеллектуал, переживающий кризис среднего возраста - их истории начинаются в разное время и в разных местах, но к финалу сходятся в одной точке - в магазине дешевых распродаж, где наступает судный день каждого.
Пьеса Михаила Дурненкова – с ее актуальной философией, кинематографической структурой и живым современным языком с момента ее появления вызвала большой резонанс и стала событием в современном литературном процессе, она вошла в шорт-листы ряда драматургических конкурсов и заняла первое место в международном конкурсе драматургов «Евразия-2008».
Для Марата Гацалова, имеющего за спиной актерский опыт, а также опыт телевизионной режиссуры, это дебют в качестве театрального режиссера.
Марат Гацалов: «Меня привлекло в «Хламе» то, что Михаил Угаров во время обсуждения пьесы на фестивале «Любимовка» назвал «тоской по радикальности». Вообще, мне близка идея революции. Революционность – идеальное состояние человека. Меня волнует тема религии комфорта и потребления, ее безысходность, которая порождает страх человека перед жизнью, перед Поступком».
Свои нонконформисткие взгляды Гацалов вместе с художником-постановщиком Ксенией Перетрухиной воплощает в нестандартном подходе к художественному решению, превращая зрительско-сценическое пространство в единую тотальную инсталляцию.
Ксения Перетрухина: «Я исхожу из того, что современная пьеса может быть поставлена без художественного оформления. Текст современной пьесы самодостаточен. Эта ситуация освобождает визуальную составляющую спектакля от служебной роли - от оформительства и иллюстративности. Таким образом, декорация перестает быть декорацией как таковой и становится инсталляцией».

Михаил Дурненков (род. в 1978 г.), драматург, сценарист, актер, выпускник мастерской Юрия Арабова во ВГИКе. Один из организаторов тольяттинского движения драматургов, лауреат премий «Действующие лица» и «Новая драма», участник фестивалей современной драматургии «Майские чтения», «Любимовка», «Новая драма». Создал много пьес в соавторстве со старшим братом Вячеславом. В 2005 году издательство «Эксмо» выпустило сборник пьес братьев «Культурный слой». В этом же году драматурги дебютировали в Москве на сцене МХТ им. А.П.Чехова со спектаклем «Последний день лета» по пьесе «Культурный слой». Пьеса Михаила Дурненкова «Хлам» получила Гран-При на престижном драматургическом конкурсе «Евразия-2008».
Марат Гацалов (род. в 1978 г.), актер, режиссер. Учился на актерском факультета ВГИКа (мастерская Иосифа Райхельгауза), заканчивает режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерскую Сергея Арцибашева и Юрия Иоффе. Работал актером в театре «Школа современной пьесы». С 2005 года – актер театра им. Вл. Маяковского. В качестве режиссера принимал участие в съемках телевизионного сериала «Сердцеедки». Спектакль «Хлам» - его режиссерский дебют в театре.
Ксения Перетрухина, художник, режиссер. Окончила ВГИК, школу современного искусства при РГГУ. В настоящий момент аспирант ВГИКа. Участник многих российских и зарубежных выставочных проектов, номинант премии в области современного искусства «Черный квадрат», член гильдии кинорежиссеров, арт-директор уличного фестиваля видеоарта «ПУСТО». Художник-постановщик спектаклей «Ваал» в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина; «Синий слесарь», «Заполярная правда» и «Красавицы.Verbatim» в Театре.doc; «Красная чашка. 108 минут», «Собиратель пуль» и «Три действия по четырем картинам» в театре «Практика».
Леша Лобанов, театральный художник, режиссер, сценарист. Закончил СПб ГАТИ в 1997 году по специальности художник театра кукол, в 2005 году окончил ВГИК (мастерская научного фильма). Работал художником в театре марионеток, иллюстратором в журналах, режиссером на ТВ, художником-постановщиком в кинопроизводстве, кинорежиссером (снял несколько документальных и научно-популярных фильмов).
Автор костюмов к спектаклям «Ваал» в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина и «Синий слесарь» в «Театре.doc».

Музыка для спектакля написана «Хлам» Арсеном Петросяном.
Актерский состав: Никита Емшанов, Светлана Иванова, Диана Рахимова, Людмила Алехина, Константин Гацалов, Роман Фомин, Наталья Наумова, Юлия Самойленко, Людмила Соловьева, Даниил Воробьев, Игорь Воробьев, Сергей Щедрин.
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