Дебют Дмитрия Дюжева на сцене МХТ им. Чехова

В последних числах октября (29-го и 30-го) МХТ им. Чехова пригласил зрителей на премьеру комедии. Один из самых успешных режиссеров – Евгений Писарев – выпустил пьесу Кену Людвига "Примадонны": два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы отдать им свои миллионы. В ней автор использовал некоторые сюжетные линии знаменитого фильма "В джазе только девушки". Переодеваются в женщин по примеру Тони Кертиса и Джека Леммона в фильме "В джазе только девушки" Юрий Чурсин
и Дмитрий Дюжев
.
Евгений Писарев
, режиссер: "Вот так существовать быстро, молниеносно, переходить мгновенно из драматического существования в хореографическое. Я был в Лондоне, ходил на мюзиклы. На игровые, хотя у нас совсем не мюзикл, а драматический спектакль, но способ существования пытаюсь привить актерам, так, как работают английские актеры в коммерческих пьесах, почему у нас получается пошло,…а у них высокий бульвар".
В спектакле заняты Наталья Швец (Мэг), Анатолий Белый, Михаил Трухин, Светлана Колпакова и другие.
Для Дмитрия Дюжева это дебютная роль на сцене МХТ им. Чехова. Актер был принят в труппу театра
в 2006 году.
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