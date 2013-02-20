Премьера оперетты Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля»

анонс

3 февраля 1938 года артисты и работники театра «Скатувэ» были расстреляны на Бутовском полигоне НКВД под Москвой.

18 июня 2007

Театр имени Ленсовета открывает свой 73-й сезон

По традиции перед началом нового сезона должны быть объявлены творческие планы. Но у Театра имени Ленсовета на этот раз их нет - во время летнего перерыва в работе театра в Софии скоропостижно скончался главный режиссер театра Владислав Борисович Пази.