В Новосибирском театре - «Дуэт» в постановке Кшиштофа Занусси

Грядущий юбилей – 75-летие – театр «Старый Дом» встречает неординарной постановкой. Пьесу Отто Эскина «Дуэт» приглашен поставить мэтр европейского кино Кшиштоф Занусси, который прилетел на премьеру из Рима, где представлял свой новый фильм. Занусси много ставил в театрах Италии, Германии, но в России это всего лишь вторая работа мастера. «Театр для меня, – говорит режиссер, – лаборатория, где можно глубже исследовать природу актера». «Это для меня радость, что можно наблюдать людей, послушать их реакции, их чувства. Чему-то я у них научусь, чему-то они научатся у меня, если я в них что-то увижу. Такие мои намерения, поэтому театр меня радует», – добавляет он.

Действие разворачивается на фоне возможного, но так и не состоявшегося диалога великих актрис – Сары Бернар и Элеоноры Дузе. Актрисы Халида Иванова и Вера Сергеева, примеряя на себя образы легендарных предшественниц, говорят со сцены о своих переживаниях и секретах профессии. «Есть сторона красивая, как обертка. Там, на сцене. А вот закулисная часть, она сложна и бывает скучна подчас. Поэтому здесь нужно найти что-то, что было бы интересно зрителю», – говорит заслуженная артистка России, исполнительница роли Элеоноры Дузе Вера Сергеева.

Сценография художника Маргариты Мисюковой подчеркнуто условна и лишена временной конкретики. На сцене появляются образы Бернарда Шоу и Габриэле Д'Аннунцио (актер Алексей Дербунович), звучат строки Ибсена и Шекспира, а актеры рассуждают о классическом театре с уважением и иронией. «Бог-то ее талантом наградил! И это действительно у нее было подлинным. Просто другая была форма искусства. Но жизнь свою, свое сердце она туда вкладывала», – убеждена народная артистка России, исполнительница роли Сары Бернар Халида Иванова.

Незаурядность таланта и неизбежность сомнений, овации и не видимые за кулисами слезы – об этом рассказывает спектакль Кшиштофа Занусси. Это попытка ответить на вопрос: почему даже на вершине славы художник не в силах приблизиться к идеалу?

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