«Рetit café». Премьера

30 октября в Доме-музее Высоцкого на Таганке состоялась премьера нового спектакля театра «Синематографъ»
- «Рetit café»
.
В спектакле приняли участие все актеры труппы: Алексей Знаменский
, Максим Тиунов
, Анастасия Несчастнова
и Ольга Мельникова
. Роль уличного музыканта сыграл Александр Языков, а постановку осуществила Варвара Гребельная.
«Рetit café» представляет собой сборник новелл, которые объединило кафе...
Что может произойти в маленьком кафе провинциального французского городка всего за один летний день? Столько всего, что хватит на целый эстрадный спектакль.
Бразильские страсти, любовные треугольники, детективные истории, зажигательная музыка и язык жестов, на котором играют актеры, придают спектаклю особый кураж, зрелищность и шарм.
О самом спектакле можно прочесть в наших театральных рецензиях
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