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«Рetit café». Премьера

30 октября
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30 октября 2008
30 октября в Доме-музее Высоцкого на Таганке состоялась премьера нового спектакля театра «Синематографъ» - «Рetit café».
В спектакле приняли участие все актеры труппы: Алексей Знаменский, Максим Тиунов, Анастасия Несчастнова и Ольга Мельникова. Роль уличного музыканта сыграл Александр Языков, а постановку осуществила Варвара Гребельная.
«Рetit café» представляет собой сборник новелл, которые объединило кафе...
Что может произойти в маленьком кафе провинциального французского городка всего за один летний день? Столько всего, что хватит на целый эстрадный спектакль.
Бразильские страсти, любовные треугольники, детективные истории, зажигательная музыка и язык жестов, на котором играют актеры, придают спектаклю особый кураж, зрелищность и шарм.
О самом спектакле можно прочесть в наших театральных рецензиях.

Макс Милиан
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персоны
Алексей ЗнаменскийОльга МельниковаАнастасия НесчастноваМаксим Тиунов
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Театр СинематографЪ

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«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
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