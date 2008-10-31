«Большая перемена» - фестиваль для детей

анонс

Фестиваль "Золотая Маска" в Латвии" прошел в Риге с 28 мая по 11 июня. "Золотая Маска" - это национальная театральная премия России, которая учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России.

3 июня 2007

ГОСЕТ на Малой Бронной

В апреле 1920 года Центртеатр принял постановление о переводе Камерного еврейского театра в Москву. В докладной записке Еврейского подотдела Наркомнаца от 31 июля 1920 года говорилось, что Еврейский театр представляет собой "первый серьезный шаг к созданию образцового еврейского театра, близкого народным массам как по языку, так и своей революционной илеей".