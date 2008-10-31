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«Большая перемена» - фестиваль для детей

31 октября
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31 октября 2008
В Москве с 31 октября по 9 ноября на самых оригинальных столичных площадках (среди них, например, культовый театр «Практика») прошел международный фестиваль театров для детей «Большая перемена». Демонстрировались лучшие спектакли России, Швеции, Франции, Швейцарии, Болгарии и Дании. Гордость «Большой перемены» – спектакли для малышей до двух лет. Особое направление фестиваля – это театры, в которых играют сами дети.
Первым зарубежным спектаклем «Большой перемены» стала «Весенняя листва» датского театра «Карт-бланш». Актриса Анн Мари Йеппесен играет руками: левой – за пожилую леди, правой – за девочку в зеленых башмачках. По ходу спектакля эта юная особа возвращает пожилой даме радость жизни. «Весенняя листва» длится всего полчаса. Актриса играет на английском, и без перевода сложно понять смысл некоторых сцен. Но, как уверяет Анн Мари, то, что мамы во время представления нашептывают своим детям слова спектакля, только добавляет «Весенней листве» домашней теплоты и нежности. Этот спектакль уже увидели дети в Сербии и Дании.
Актеры швейцарского театра «Скарамуш» на сцене театра имени Пушкина представили спектакль, авторами которого стали сами юные зрители.
Рассказать сказку так, как это делает бабушка. То есть без декораций и костюмов, но максимально просто и проникновенно. На этих принципах четверть века назад был основан театр «Скарамуш». С тех пор труппа переиграла почти все сказочные сюжеты. Год назад артисты попросили пятиклассников одной из швейцарских школ написать сочинение под названием «Волк». В итоге, получилось более ста смешных и страшных историй про главного сказочного злодея. Из них вырос спектакль «Волк под кроватью» – переплетение старых и новых мифов, рассказанных с очень точным настроением детской страшилки.
Новый спектакль представил знаменитый петербургский театр «АХЕ». «Конструктор из фантиков» – именно так называется постановка – собирали сразу несколько коллективов: артисты Инженерного театра, театр Барбузоны, Габриа-театра и Театра Ди Капуа. Это лучшие объединения артистов, клоунов и мимов Санкт-Петербурга.
Спектакль-импровизацию готовили долго и тщательно. Артисты спокойно общались со зрителями и выполняли при этом сложные трюки. Вечер вел Максим Исаев из театра «АХЕ». В моменты смены декораций он предлагал зрителям самим поучаствовать в спектакле – например, рассказать страшную историю. Желающих оказалось много. Для самих артистов спектакль «Конструктор из фантиков» – настоящее театральное приключение. Они переставляют местами номера, меняют финал и готовы к любым неожиданностям, имея в соавторах целый зрительный зал.
Фестиваль познакомил юных зрителей и с театром «Митти-прик». Этому шведскому коллективу более 30 лет, но в России он впервые. Для российской премьеры выбран спектакль в стиле фэнтэзи – «Коралина» по новелле Нейла Геймана.
Как жить в мире взрослых, если родители постоянно заняты и не хотят играть? У маленькой Коралины остаётся только один выход: уйти в мир своих фантазий. Но как оказалось, эта дорога может быть опасной, ведь в фантазиях легко заблудиться. И героине спектакля понадобится мужество и находчивость, чтобы вернуться в действительность. Режиссёр Клео Боман намеренно поставил «страшную» сказку для детей и, конечно, их родителей.

По материалам телеканала «Культура» подготовил Макс Милиан.
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