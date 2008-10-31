ЦДиР: Первая премьера ноября

Первая ноябрьская премьера Центра драматургии и режиссуры
«С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, известного отечественного драматурга, - на первый взгляд не вписывается в основную идею деятельности Центра – открывать новое.
Тем не менее, этот спектакль, чья премьера состоится 6 и 7 ноября на Беговой, появился в репертуаре ЦДиР не случайно. Для режиссера Вероники Родионовой, знакомой зрителям по спектаклю Центра «Учиться, учиться, учиться…», и ее артистической команды единомышленников, обращение к пьесе Володина означает попробовать стать «проводником» между молодыми зрителями и недавним общим прошлым, попробовать объединить зрителей разных поколений на вечной теме любви, неиссякаемого интереса к отношениям между мужчиной и женщиной.
Меняются атрибуты времени, жизнь становится жестче, в ней появляются новые реалии. А что происходит с чувствами людей, их личными взаимоотношениями, как, насколько, каким образом эти отношения меняются, и меняются ли? Об этом - новая постановка Вероники Родионовой, в которой актеры сыграют в разных театральных жанрах – от лирической драмы до буффонады и гротеска; где одной из главных составляющих спектакля станет музыка; где жесткая современная форма поможет обнажить одиночество и незащищенность человеческой души и постоянное стремление к соединению.
Динамичность происходящего, смелое, подчас категоричное режиссерское высказывание, современный язык актерского существования в сочетании с лирико-драматическим текстом столь любимого многими драматурга, позволяет говорить об этой постановке, как об органичной для афиши Центра драматургии и режиссуры и «своей» для его зрителей.
Режиссер
– Вероника Родионова
Пластическое оформление
- Анастасия Харитонова
В ролях:
Мария Матто, Петр Зускин, Виталий Боровик, Иван Исьянов, Наталья Ноздрина, Анастасия Харитонова, Александр Бредихин, Данил Ворожбит, Капитолина Балашова.
Музыканты:
Александр Бредихин, Иван Исьянов, Виталий Боровик, Данил Ворожбит, Капитолина Балашова.
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