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И.В.Сталин - «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма

5 октября
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5 октября 1926
5 октября 1926 года в Московском Художественном театре состоялась премьера пьесы М. Булгакова "Дни Турбиных". Художественным руководителем постановки был К. Станиславский, режиссером — И. Судаков, оформил спектакль художник Н. Ульянов. Роли исполняли: Н. Хмелев — Алексей Турбин, И. Кудрявцев — Николка, В. Соколова — Елена Тальберг, В. Вербицкий — Тальберг, Б. Добронравов — Мышлаевский, М. Прудкин — Шервинский, М. Яншин — Лариосик.

Спектакль вызвал взрыв негодования в прессе. В одной из статей утверждалось, что МХАТ "идет не вперед, а назад в своем творчестве". Любопытной была реакция И.В. Сталина на постановку. В "Ответе В. Билль-Белоцерковскому" он писал: "… пьеса «Дни Турбиных» не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы. «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма".

Источник - Издательская программа «Интерроса»
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И.В.Сталин - «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма фотографии
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