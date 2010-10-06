Возраст красоты

анонс

6 июля 2009 Фотовыставка «Театральный роман» С 27 февраля по 11 марта в Москве прошла уникальная фотовыставка «Театральный роман» - фотополотна расскажут театральным зрителям об истинной любви актрис к Театру!

20 февраля 2013 Премьера в «Практике» - «Парикмахерша» 21 и 22 января в «Практике» состоялась премьера спектакля Руслана Маликова «Парикмахерша». Главную роль играет Инга Оболдина.

13 февраля 2012 КАБАРЕ.DOC возвращается! 1 июля в восемь часов вечера в клубе Мастерская в Театральном проезде Политическое кабаре КАБАРЕ.DOC устраивает интерактивную вечеринку.