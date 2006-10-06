В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир"

анонс

4 сентября 2006 "Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!" Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.

24 июля 2006 "В театре мне стало неинтересно..." Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился.

4 марта 2009 «Неизвестный Виталий Виленкин» О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля.