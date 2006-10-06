В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир"

Сразу два московских театра открыли сезон 2006-2007 года шекспировскими пьесами.
6 октября на сцене "Сатирикона"
состоялась премьера спектакля Юрия Бутусова "Король Лир"
с Константином Райкиным
в заглавной роли. Кроме художественного руководителя в постановке заняты Денис Суханов, Агриппина Стеклова
, Наталия Вдовина
, Максим Аверин
и другие. Бутусов, как и в прежних своих работах, вольно интепретирует сюжет великой пьесы.
А Театр Российской Армии
открыл 77-й сезон (помимо своего старого спектакля "Давным-давно") бессмертным "Гамлетом" Бориса Морозова
с участием Екатерины Климовой
. Премьера состоялась 8 октября, и посвящена она 100-летию со дня рождения великого русского композитора Д. Д. Шостаковича
. В отличие от бутусовской постановки Шекспира эта более традиционна.
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