Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир"

6 октября
Все года

Театральная хроника >>
6 октября 2006
Сразу два московских театра открыли сезон 2006-2007 года шекспировскими пьесами.
6 октября на сцене "Сатирикона" состоялась премьера спектакля Юрия Бутусова "Король Лир" с Константином Райкиным в заглавной роли. Кроме художественного руководителя в постановке заняты Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Наталия Вдовина, Максим Аверин и другие. Бутусов, как и в прежних своих работах, вольно интепретирует сюжет великой пьесы.
А Театр Российской Армии открыл 77-й сезон (помимо своего старого спектакля "Давным-давно") бессмертным "Гамлетом" Бориса Морозова с участием Екатерины Климовой. Премьера состоялась 8 октября, и посвящена она 100-летию со дня рождения великого русского композитора Д. Д. Шостаковича. В отличие от бутусовской постановки Шекспира эта более традиционна.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Максим АверинНаталия ВдовинаЕкатерина КлимоваКонстантин РайкинАгриппина СтекловаДенис Суханов
театры
"Сатирикон"Театр Армии

фотографии >>
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!"

"Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!"

Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.
"В театре мне стало неинтересно..."

"В театре мне стало неинтересно..."

Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился.
«Неизвестный Виталий Виленкин»

«Неизвестный Виталий Виленкин»

О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.
Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.

День рождения >>

Верико Анджапаридзе
Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Сергей Курилов
Вячеслав Манучаров
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Наталья Эсхи
Йоан Граффадд
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Бритт Экланд
все родившиеся 6 октября >>

Премьеры ТВ

Улица
2 октября
ТНТ
Воспитание и выгул собак и мужчин
6 октября
ТВЦ
Как извести любовницу за семь дней
7 октября
ТВЦ
Светская жизнь
7 октября
Первый канал
Сезон любви
7 октября
Первый канал
Счастье из осколков
7 октября
Россия 1
Беглец
8 октября
РЕН-ТВ
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ
Бегущая от любви
9 октября
Россия 1
Спящие
9 октября
Первый канал

ревью