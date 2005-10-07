Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Центр новой урбанистической культуры

7 октября
Все года

Театральная хроника >>
7 октября 2005
В Москве появился новый театр "Практика". Его создатель Эдуард Бояков видит свой театр как центр новой урбанистической культуры, в котором встретятся драма, кино, видеоарт, современное искусство во всех его проявлениях. А актуальными темами станут – личность, власть, этнос, урбанизм, войны, религия, этика. Театр "Практика" открылся 24–часовым марафоном, во время которого были показаны все постановки, вошедшие в его октябрьский репертуар. На спектаклях и в три часа ночи, и в шесть часов утра был полный аншлаг.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
Театр "Практика"

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

С 11 ноября на канале "Культура" начался телевизионный фестиваль МХТ им. Чехова. В рамках фестиваля были представлены семь спектаклей знаменитого театра, которые демонстрировались на канале «Культура» по субботам.
Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

Театр на Малой Бронной 15 августа открывает новый сезон премьерным спектаклем "Подводная лодка в степях Украины" ( режиссер Алексей Литвин). Спектакль не о подводниках и не о журналистах — он обо всех нас.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.
Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.

День рождения >>

Вячеслав Езепов
Маргарита Криницына
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов (III)
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Александр Стариков
Анастасия Стоцкая
Самир Гесми
Джек Малхолл
Мила Парели
Рышард Петруский
Остин Тревор
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Премьеры ТВ

Улица
2 октября
ТНТ
Воспитание и выгул собак и мужчин
6 октября
ТВЦ
Как извести любовницу за семь дней
7 октября
ТВЦ
Светская жизнь
7 октября
Первый канал
Сезон любви
7 октября
Первый канал
Счастье из осколков
7 октября
Россия 1
Беглец
8 октября
РЕН-ТВ
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ
Бегущая от любви
9 октября
Россия 1
Спящие
9 октября
Первый канал
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
13 октября
Первый канал

ревью