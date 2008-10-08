Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР"

анонс

29 апреля 2007 Хроника русской жизни на сцене Малого театра В 1987 году режиссер Борис Львов-Анохин поставил в Малом театре забытую пьесу Петра Гнедича «Холопы». Роль княжны Плавутиной - Плавунцовой стала последней ролью Елены Николаевны Гоголевой.

25 февраля 2007 Самоуправление в Малом театре 25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.

24 октября 1900 «Доктор Штокман» в Художественном театре Драма Г. Ибсена «Доктор Штокман» впервые была показана в МХТ 24 октября 1900 г. Режиссеры К. С. Станиславский и В. В. Лужский.