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Визитная карточка Юрия Завадского

8 октября
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8 октября 1940
8 октября в Театре имени Моссовета состоялась премьера комедийного спектакля по пьесе К. Гольдони "Трактирщица". Юрий Завадский перенес на сцену московского театра свою постановку этой пьесы в Ростове-на-Дону. В Москве оформил спектакль художник М. Виноградов. На столичной сцене заискрился площадной юмор солнечной Италии, изобретательные мизансцены и веселый дух импровизации. Роль Мирандолины играла Вера Марецкая, Кавалера де Риппафрата — Николай Мордвинов, идеальный партнер Марецкой. Роль Мирандолины была сыграна Верой Марецкой с истинно вахтанговской яркостью и озорством, изяществом и грациозностью. Очаровательная насмешливость и природное лукавство, бешеный темперамент и жизненная энергия хозяйки гостиницы покоряли зал, который восторженно рукоплескал любимой актрисе.
Спектакль был с восторгом принят публикой. "Трактирщица" стала визитной карточкой театральной эстетики Юрия Завадского.

Источник - Издательская программа «Интерроса»
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