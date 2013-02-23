Визитная карточка Юрия Завадского

анонс

23 февраля 2013 «Анна» в Центре Мейерхольда «Анна» - спектакль о любви. Любви пронзительной и невероятной. Любви до, во время и после.

8 мая 1923 Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта 8 мая в Первом рабочем театре Пролеткульта прошла премьера спектакля «Мудрец» в постановке С. Эйзенштейна.

13 февраля 2012 МОСТ: «Зимние сны» 22 декабря МОСТ открыл сезон 2009-2010.