В 1904 году был открыт частный Оперный театр Зимина, быстро ставший популярным среди столичных любителей прекрасного. Много раз пели в Опере Зимина Шаляпин, Собинов, танцевала Матильда Кшесинская, с балетной труппой приезжал Михаил Фокин. В 1906 году в одном из концертов в женской гимназии С.И. Зимин услышал выступление Василия Дамаева и пригласил его в труппу театра. Газета "Русское слово" писала о нем: "В среде исполнителей выделяется тенор Дамаев, молодой певец показал редкий по тембру голос, блестящую дикцию".

В 1917 году, в результате всеобщей национализации после Октябрьской революции, театр 3имина был национализирован и стал государственным и получил новое название Театр Совета рабочих депутатов. В канун Октябрьской революции, 9 октября 1917 г. Политуправление военного Министерства направляет следующее письмо: "Комиссару Московского Большого театра Л.В.Собинову. Согласно ходатайству Московского Совета рабочих депутатов Вы назначаетесь комиссаром над театром Московского Совета рабочих депутатов (бывший театр Зимина)".

Василий Петрович Дамаев принял революцию с энтузиазмом - работу на оперной сцене сменяют концертные выступления перед рабочими и красноармейцами на заводах, в лазаретах, на митингах, в нетопленных железнодорожных вагонах...