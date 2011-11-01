Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новая версия. Новая актриса

1 ноября
Все года

Театральная хроника >>
1 ноября 2011
Новая версия. Новая актриса
1 и 2 ноября в 19.00 на Малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской - премьера новой версии спектакля «3d» в постановке Маргариты Бычковой. Роль всех трех женщина сыграла актриса Александра Сыдорук.
Сценография – Валентин Светозарев (Македония).
Художник по костюмам – Ника Велегжанинова.
Композитор – Артур Мкртчян (театр им.В.Ф.Комиссаржевской).
Пластика – Мария Кораблева.
Новая версия. Новая актриса
Спектакль «3d» - это режиссерский дебют заслуженной артистки России, актрисы театра им.В.Ф.Комиссаржевской Маргариты Бычковой. Это моноспектакль, где всех героинь от 16 до 64 лет играет одна актриса.
Три дуры, три дороги, три души, прекрасный пример женской независимости и победы над обстоятельствами… три женских монолога: остроумные, эмоциональные, не пафосные и не истеричные, ироничные, полные юмора и тихого сочувствия к героиням….
Это грусть, в меру разбавленная иронией. Это три истории, причем истории болезни, ведь отсутствие любви и понимания приводят героинь в клинику неврозов. Это три монолога женщин, которые друг друга не слышат.
В спектакле - необычные трехмерные декорации. Они разрушаются, уменьшаются, трансформируются.
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова: «Спектакль про генетику женского одиночества. Пьеса Кшиштофа Бёзе «Рыдания» довольно пафосная, про страдание. Мы хотели снять этот пафос, и у нас получилась комедийная грусть. Хотя действие происходит в клинике неврозов, отношение к ситуации ироническое. Название спектакля подарено музыкантом Светланой Сургановой: Три девушки, три души, три дороги».
Спектакль – лауреат международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».
10 ноября спектакль открывает фестиваль «АртОкраина» в театре «За Чёрной речкой».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Маргарита БычковаАртур МкртчянАлександра Сыдорук
театры
Драматический театр им. В.Ф. КомиссаржевскойТеатр "За Чёрной речкой"

фотографии >>
Новая версия. Новая актриса фотографии
Маргарита Бычкова
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.
Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла
Жанна Владимирская
28 октября ушла из жизни актриса Жанна Владимирская.

День рождения >>

Екатерина Дронова
Анатолий Кубацкий
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (III)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Дженни МакКарти
Айшвария Рай
Наталия Тена
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Премьеры ТВ

Дом фарфора
30 октября
Россия 1
Непокорная
30 октября
Первый канал
Притяжение
4 ноября
Россия 1
Это наши дети!
4 ноября
Первый канал
Выбирая судьбу
5 ноября
Пятый канал
Герой
5 ноября
Первый канал
Демон революции
5 ноября
Россия 1
Подлинная история Русской революции
6 ноября
Первый канал
Троцкий
6 ноября
Первый канал

ревью

«Дикие предки»
Ролики фильмов

«Дикие предки»

Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".