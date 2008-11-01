Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера!

анонс

В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.

4 апреля 1896

Круг замкнулся..

Свою жизнь в театре Комиссаржевская начала очень поздно, в том возрасте, в каком карьера у актеров, и особенно у актрис, достигает зенита. Свой первый театральный ангажемент Комиссаржевская подписала, когда ей было уже двадцать девять лет - она начала карьеру профессиональной актрисы в Новочеркасске в антрепризе Н.