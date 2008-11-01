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Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера!

1 ноября
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1 ноября 2008
В одном семейном Шведском замке некая эстетская компания [семейство Фальсеноф, первая буква фамилии и была взята в название] каждую зиму принимает у себя гостей, которым, посредством жестких экспериментов с воображением и психикой, методично сносит крышу. Декорации и костюмы минималистичны, т.к. для того, «чтобы качественно сойти с ума и хорошо помереть, декорации особенно и не нужны»
Некоторые зрительские комментарии:
- Лучшее из того что я видела. Финал просто обалденно поставлен! Весь спектакль на одном дыхании!!!!!!!!
- Музыкальное оформление - это отдельное достоинство спектакля, очень радует стильность и музыкальный вкус режиссера.
- Потрясающая энергетика спектакля, интересные находки.
- Через полгода, когда актеры «разыграются», это будет просто шедевр!
- Великолепно работают актеры. Спасибо!
- У меня просмотр на половину был через глазок видеоискателя, но на втором действии я плюнула на это дело и выключила камеру.
- ...возник тот волшебный нереальный мир, ради которого и есть театр..

«Я считаю «Замок..» такой предисторией, которую, например, Мегрэ должен был бы обязательно расшифровывать, если бы Агата Кристи написала бы такой роман. То есть можно посмотреть как этот запутанный детектив происходил». (К.Демидов - режиссёр)

Музыка: Arvo Pärt, Late Of The Pier, Cocorosie, Jacques Brel
Сайт театра: http://teatr-n.ucoz.org

Даты спектакля: 1, 2, 14 и 30 ноября
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Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
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