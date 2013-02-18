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Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» на сцене Камерного театра

10 ноября
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10 ноября 1936
Камерный театр показал премьеру музыкального спектакля по опере-фарсу А. Бородина «Богатыри» в постановке А. Таирова, по либретто Демьяна Бедного и оформлении П. Баженова. Премьера прошла 10 ноября 1936 года с успехом, но... Председатель Совета Народных комиссаров СССР В.М.Молотов, посмотрев первый акт, бросил фразу «Безобразие! Богатыри ведь были замечательные люди» и демонст­ративно ушёл. Уже после премьеры в «Правде» всем разъяснили антинародную суть постановки, началась травля. Творческая интеллигенция откликнулась на снятие с репертуара пьесы Д.Бедного «Богатыри»:
Мейерхольд,: «Наконец-то стукнули Таирова так, как он этого заслуживал. Я веду список запрещенных пьес у Таирова, в этом списке "Богатыри" будут жемчужиной. И Демьяну так и надо».
Станиславский: «Большевики гениальны. Все, что делает Камерный театр, – не искусство. Это формализм. Это деляческий театр, это театр Коонен».
Ценин: «До тех пор, пока не кончится монархия в нашем театре, до тех пор, пока единолично все вопросы будет решать Таиров, не считающийся с ведущими работниками театра, до тех пор театр будут преследовать политические провалы».
Получивший отрицательную оценку председателя Комитета по делам искусств П. Керженцева спектакль был снят с репертуара.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о запрете пьесы Д.Бедного «Богатыри» 14 ноября 1936 года № 44. п. 202 - О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного:Утвердить следующий проект постановления Комитета по делам искусств: Ввиду того, что опера-фарс Демьяна Бедного, поставленная под руководством А.Я.Таирова в Камерном театре с использованием музыки Бородина,
а) является попыткой возвеличения* разбойников Киевской Руси, как положительный революционный элемент, что противоречит истории и на сквозь фальшиво по своей политической тенденции;
б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа;
в) дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры,
Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР постановляет:
1) Пьесу "Богатыри" с репертуара снять, как чуждую советскому искусству.
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