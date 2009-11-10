«Записки сумасшедшего» на языке жестов на сцене Дома Высоцкого на Таганке

Что может больше отразить язык сумасшедшего, как не язык жеста? Язык, одновременно понятный и непонятный всем. В этом сезоне избранную театральную публику ждет уникальная премьера на сцене Дома Высоцкого на Таганке
- спектакль-стаккато «Гоголь Николай Васильевич. Записки сумасшедшего».
Сумасшествие – странное явление, кто определяет допустимый уровень нормальности? Что означает сходить с ума?
Нормальны ли мы, разделяя мир на умных и глупых, на добрых и злых, на слышащих и неслышащих? Этот необычный спектакль дает возможность заглянуть за границы реального, в мир человеческого мышления.
Спектакль «Записки сумасшедшего»
создан по инициативе РООИ «Творческое партнерство»
при поддержке Департамента культуры г. Москвы в рамках проекта «Открытая сцена».
Режиссер спектакля Андрей Назаренко
. Премьера состоится 13 ноября в 19.00
Театр «СинематографЪ»
- театр молодой, но уже покорил не одно сердце и не одну сцену Москвы. Несмотря на свою молодость и нестандартность исполнения, его актеры не раз становились победителями профессиональных творческих конкурсов. Выступления в Доме актера
, Театре на Таганке
, Театре Терезы Дуровой
, победа в конкурсе Миронова
и конкурсе Якова Смоленского
. Одной из любимейших публикой постановок является Спектакль-баллада «Пошли мне, Господь, второго…»
по творчеству Владимира Высоцкого
, премьера которого состоялась в январе 2008 г. в Театре на Таганке
.
А 14-15 ноября
лучшие спектакли театра «СинематографЪ»
смогут увидеть жители Санкт-Петербурга
. 14ноября - Спектакль "LE PETIT CAFE"
, 15 ноября - Спектакль «Пошли мне, Господь, второго…»
. Показы будут проводиться в КЦ "Троицкий".
По вопросам приобретения билетов звоните: +7 911 735 87 90 +7 952 364 70 47
Официальный спонсор гастролей ОАО "Российские железные дороги". Гастроли пройдут при поддержке РООИ "Творческое партнерство" и ГАООРДИ. Информационная поддержка- еженедельник Фонтанка.ру, портал Videomusic.ru, Балтийское Информационное Агентство.
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