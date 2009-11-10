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«Записки сумасшедшего» на языке жестов на сцене Дома Высоцкого на Таганке

10 ноября
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Театральная хроника >>
10 ноября 2009
Что может больше отразить язык сумасшедшего, как не язык жеста? Язык, одновременно понятный и непонятный всем. В этом сезоне избранную театральную публику ждет уникальная премьера на сцене Дома Высоцкого на Таганке - спектакль-стаккато «Гоголь Николай Васильевич. Записки сумасшедшего».

Сумасшествие – странное явление, кто определяет допустимый уровень нормальности? Что означает сходить с ума?
Нормальны ли мы, разделяя мир на умных и глупых, на добрых и злых, на слышащих и неслышащих? Этот необычный спектакль дает возможность заглянуть за границы реального, в мир человеческого мышления.

Спектакль «Записки сумасшедшего» создан по инициативе РООИ «Творческое партнерство» при поддержке Департамента культуры г. Москвы в рамках проекта «Открытая сцена».Режиссер спектакля Андрей Назаренко. Премьера состоится 13 ноября в 19.00
Театр «СинематографЪ» - театр молодой, но уже покорил не одно сердце и не одну сцену Москвы. Несмотря на свою молодость и нестандартность исполнения, его актеры не раз становились победителями профессиональных творческих конкурсов. Выступления в Доме актера, Театре на Таганке, Театре Терезы Дуровой, победа в конкурсе Миронова и конкурсе Якова Смоленского. Одной из любимейших публикой постановок является Спектакль-баллада «Пошли мне, Господь, второго…» по творчеству Владимира Высоцкого, премьера которого состоялась в январе 2008 г. в Театре на Таганке.

А 14-15 ноября лучшие спектакли театра «СинематографЪ» смогут увидеть жители Санкт-Петербурга . 14ноября - Спектакль "LE PETIT CAFE", 15 ноября - Спектакль «Пошли мне, Господь, второго…». Показы будут проводиться в КЦ "Троицкий".
По вопросам приобретения билетов звоните: +7 911 735 87 90 +7 952 364 70 47
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