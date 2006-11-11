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"Самое важное" в "Мастерской Петра Фоменко"

11 ноября
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11 ноября 2006
В московском театре "Мастерская Петра Фоменко" 11 ноября 2006 года состоялся премьерный показ постановки романа современного прозаика Михаила Шишкина "Венерин волос". Обращение "Мастерской" к художественной прозе стало отличительной особенностью репертуара театра. Попытки перевести на язык сцены большие и малые литературные произведения классиков пользуются заслуженным вниманием зрителей. На сей раз театр попытался вдохнуть "театральность" в прозу современную. Новый спектакль, жанр которого определен как "этюды и импровизации по роману Михаила Шишкина "Венерин волос", поставил Евгений Каменькович и назвал его "Самое важное". В спектакле каждому из актеров-фоменковцев приходится играть сразу по нескольку ролей. В спектакле заняты такие артисты, как Иван Верховых, Рустэм Юскаев, Ксения и Полина Кутеповы, Мадлен Джабраилова и другие.
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Мадлен ДжабраиловаКсения КутеповаПолина КутеповаРустэм Юскаев
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"Мастерская Петра Фоменко"

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