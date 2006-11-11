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Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

11 ноября
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11 ноября 2006
С 11 ноября на канале "Культура" начался телевизионный фестиваль МХТ им. Чехова. В рамках фестиваля были представлены семь спектаклей знаменитого театра, которые демонстрировались на канале «Культура» по субботам.
Это и постановки, признанные классикой, такие как "Соло для часов с боем" в режиссуре Олега Ефремова, и последние премьеры – работы Кирилла Серебренникова, Юрия Бутусова и Миндаугиса Карбаускиса.

Итак, спектакли МХТ на телеканале "Культура":
11 ноября - «Соло для часов с боем», постановка Олега Ефремова (1974), в главных ролях - Михаил Яншин, Ольга Андровская;
18 ноября - «Утиная охота», постановка Александра Марина, режиссёр телеверсии Олег Корвяков, в главных ролях - Константин Хабенский, Марина Зудина;
25 ноября - «Господа Головлёвы», постановка Кирилла Серебренникова, режиссёр телеверсии Виктор Безега, в главных ролях - Евгений Миронов, Алла Покровская;
2 декабря - «Последняя жертва», постановка Юрия Еремина, режиссёр телеверсии Константин Антропов, в главных ролях - Марина Зудина, Олег Табаков;
9 декабря - «Гамлет», постановка Юрия Бутусова, режиссёр телеверсии Игорь Ларин, в главных ролях - Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков;
16 декабря - «Лес», постановка Кирилла Серебренникова, режиссёр телеверсии Александр Смирнов, в главных ролях - Наталья Тенякова, Юрий Чурсин;
23 декабря - «Старосветские помещики», постановка Миндаугиса Карбаускиса, режиссёр телеверсии Александр Смирнов, в главных ролях - Александр Семчев, Полина Медведева;
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Ольга АндровскаяМарина ЗудинаПолина МедведеваЕвгений МироновМихаил ПореченковАлександр СемчевОлег ТабаковНаталья ТеняковаМихаил ТрухинКонстантин ХабенскийЮрий ЧурсинМихаил Яншин
театры
МХТ им. А.Чехова

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