«Исповедь любительницы поэзии». Премьера

12
и 13 ноября
состоялся предпремьерный показ спектакля «Исповедь любительницы поэзии»
, автор и режиссер-постановщик — Рустам Ибрагимбеков
. Театр «Ибрус»
под руководством Р. Ибрагимбекова
премьерой этого спектакля открыл свой форпост в Москве. Театральный драматург с большим стажем, автор более 50 сценариев к художественным и телевизионным фильмам среди которых: «Белое солнце пустыни»
, «Урга, территория любви»
, «Утомленные солнцем»
, «Сибирский цирюльник»
и многие другие, представил на суд московского зрителя свою новую режиссерскую работу.
Спектакль «Исповедь любительницы поэзии»
поставлен Рустамом Ибрагимбековым
по собственной пьесе, написанной в 1991 году. По признанию самого драматурга: «Не совсем то, что я писал обычно. И мне очень интересно, будет ли принята зрителем затрагиваемая там тема, как нечто, что имеет право выноситься на широкое обсуждение или подобная проблематика остается табуированной для большинства из нас»
.
«Исповедь любительницы поэзии»
– пьеса провокационная, порой даже эпатажная, требующая от режиссера и актеров определенного чувства такта, меры и стиля. В спектакле поднимается множество вопросов: где грань стыда, приличий, общепринятой морали? Что есть норма, а что – отклонение от нее, которое мы называем сумасшествием? Действительно ли, чтобы добраться до Души нужно препарировать собственное Я, пройдя до конца по всем темным закоулкам своих тайных желаний и испытав всю тяжесть страданий как физических, так и душевных. Так ли однозначны роли палача и жертвы, всегда ли первые неоправданно жестоки, а вторые невинны?
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