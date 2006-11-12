Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сезон Станиславского» в Москве

12 ноября
Все года

Театральная хроника >>
12 ноября 2006
С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского».
В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж. Генриетта Яновская, МТЮЗ), «Рассказ о семи повешенных» (реж. Миндаугас Карбаускис, Московский театр п/р О.Табакова), «Захудалый род» (реж. Сергей Женовач, Студия театрального искусства). Был проведен Театральный Салон «Ибсен и Станиславский» и презентация телеспектакля Ингмара Бергмана «В присутствии клоуна» (Швеция), которые состоялись в отеле «Балчуг Кемпински».
Главными событиями фестиваля стали спектакли Додина и Някрошюса. Мировая премьера «Фауста» в постановке Эймунтаса Някрошюса состоялась в конце октября в Италии, а 15 и 16 ноября труппа театра «Meno Fortas» сыграла его на сцене московской «Новой оперы». В роли Фауста выступил выдающийся литовский актер Владас Багдонас, в роли Маргариты — молодая Эльжбета Латенайте.
Второе большое событие фестиваля — гастроли петербургского Малого Драматического театра. 22, 23 и 24 ноября на сцене МТЮЗа был показан «Король Лир» в постановке Льва Додина, который стал заметным театральным событием прошлого сезона Санкт-Петербурга.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владас Багдонас
театры
СТИ

фотографии >>
Спектакль "Рассказ о семи повешенных"
Спектакль "Захудалый род"
Спектакль "Фауст"
Спектакль "Король Лир"
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр

Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр

На один из воскресных спектаклей в 1935 году в Детский театр пр Наталии Сац приехали руководители партии и правительства. Приехали задолго до начала и уехали, когда выходила последняя группа детей.
Визитная карточка Юрия Завадского

Визитная карточка Юрия Завадского

8 октября в Театре имени Моссовета состоялась премьера комедийного спектакля по пьесе К. Гольдони "Трактирщица". Юрий Завадский перенес на сцену московского театра свою постановку этой пьесы в Ростове-на-Дону.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Борис Ноткин
Ушёл из жизни Борис Ноткин.
Михаил Задорнов
9 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.
Аркадий Повзнер
8 ноября ушёл из жизни оператор Аркадий Повзнер.
Кашфи Гадельшин
8 ноября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Кашфи Гадельшин.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Владимир Иванов (II)
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Грейс Келли
Пино Колицци
Мирослав Конаровский
Рада Митчелл
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Премьеры ТВ

Миллионерша
11 ноября
ТВЦ
Ночь после выпуска
11 ноября
Россия 1
Уроки счастья
12 ноября
ТВЦ
Бабушка лёгкого поведения
13 ноября
ТНТ
Доктор Рихтер
13 ноября
Россия 1
Крылья империи
13 ноября
Первый канал
Морозова
13 ноября
Россия 1
Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка
17 ноября
Первый канал
Последний довод
17 ноября
ТВЦ
Беги, не оглядывайся!
18 ноября
ТВЦ
Ни за что не сдамся
18 ноября
Россия 1
Хуже, чем ложь
18 ноября
Первый канал

ревью