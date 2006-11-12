«Сезон Станиславского» в Москве

анонс

26 сентября 2006 Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр На один из воскресных спектаклей в 1935 году в Детский театр пр Наталии Сац приехали руководители партии и правительства. Приехали задолго до начала и уехали, когда выходила последняя группа детей.

1 октября 2006 Визитная карточка Юрия Завадского 8 октября в Театре имени Моссовета состоялась премьера комедийного спектакля по пьесе К. Гольдони "Трактирщица". Юрий Завадский перенес на сцену московского театра свою постановку этой пьесы в Ростове-на-Дону.

11 мая 2010 VII Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса С 15 по 19 января 2008 года прошел VII Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса.