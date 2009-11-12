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О фестивалях, культурном шоке и мечтах

12 ноября
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12 ноября 2009
За первые два месяца, прошедшие со дня открытия двенадцатого театрального сезона, Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина успел:
• принять участие в четырех фестивалях;
• спровоцировать культурный шок в Омске;
• освоить, обустроить и открыть для зрителей новое (абсолютно камерное) пространство в собственном доме на Беговой;
• проторить дорогу на московскую сцену пьесам молодого екатеринбургского автора Ярославы Пулинович.

В сентябре «Кожа и небо» по пьесе Димитра Динева в постановке режиссера из Болгарии Борислава Чакринова был показан на XI Международном театральном фестивале «На брега» в болгарском городе Бургас. В начале октября спектакль «Да я хочу да» по роману Джеймса Джойса «Улисс» в постановке Алексея Багдасарова принял участие в театральном фестивале моноспектаклей «Solo». 23 октября спектакль «Повесть о капитане Копейкине» по повести Николая Гоголя в постановке Алексея Дубровского стал участником театрально-телевизионного смотра «Гоголь сегодня». А буквально на днях подвел свои итоги VII Международный фестиваль «Молодые театры России», проходивший в Омске в конце октября - начале ноября. Настоящим «культурным шоком» стал для омичей спектакль «Жизнь удалась» по пьесе Павла Пряжко в постановке Михаила Угарова и Марата Гацалова. Как написала журналистка Александра Самсонова в фестивальной газете «Антракт», «Нас предупреждали. И в программке было сказано: детям до 16 лет смотреть не рекомендуется. И режиссер перед началом показа объяснил: пьеса экстремальная, много ненормативной лексики, если в зале есть нетерпимые люди, у них есть время освободить места для других. Но мы все равно оказались не готовы. Потому что стилистика текста была сродни известному анекдоту: в армии не матерятся, в армии матом разговаривают». Некоторые из зрителей не выдержали и покинули зал. Остальные, по словам той же журналистки, «пережив на протяжении спектакля отвращение, симпатию, ужас и жалость одновременно, в финале ощутили не просто культурный шок, но и катарсис – очищение через мучение».
Жюри фестиваля оценило совместную постановку Центра драматургии и режиссуры и Театра.doc специальным призом «За освоение современной пьесы».
8 ноября своих первых зрителей принял новый камерный зал «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры. Именно здесь прошли предпремьерные показы «Наташиной мечты» - спектакля, поставленного Георгом Жено по пьесе Ярославы Пулинович. Для молодого екатеринбургского драматурга, ученицы Николая Коляды – это первая постановка в московском театре. Для юной актрисы Анастасии Прониной, исполняющей роль Наташи, – первая большая роль на профессиональной сцене. Премьера спектакля состоится 15 ноября. Но, судя по первым отзывам, «Наташина мечта» имеет все шансы стать событием нынешнего театрального сезона.

11 декабря в Центре драматургии и режиссуры состоится еще одно событие – день рождения. По традиции он будет отмечено показом легендарного спектакля «Москва – открытый город» и, как всегда, шумной встречей всех тех драматургов, режиссеров, актеров, которых открыл Центр в соответствии со своей миссией - «дать возможность молодым театральным деятелям проявить себя, реализовать свои замыслы на московской сцене». И поныне это остается главной миссией Центра. Подтверждением тому – большинство премьер прошлого театрального сезона и первая премьера нынешнего!
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