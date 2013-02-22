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Студия стала театром

13 ноября
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13 ноября 1926
13 ноября Студия имени Евгения Вахтангова была переименована в Государственный Академический театр имени Евгения Вахтангова, с постоянно действующей при нём театральной школой. Много лет, до 1937 года маленькая вахтанговская школа существовала внутри театра. Будущие актеры принимались в школу по принципу их необходимости театру. Прием в школу означал прием в театр. Они учились и работали в спектаклях театра сразу, с первого курса. А педагогами были ученики Вахтангова: Б.Захава, В.Львова, А.Ремизова, Л.Шихматов, Р.Симонов…
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