«Старая дева» - в Театриуме на Серпуховке

13 ноября 2010
в Театриуме на Серпуховке
-
Инна Чурикова
и Александр Михайлов
в лирической комедии «Старая дева»
.
Сказка для взрослых по пьесе Надежды Птушкиной
.
«Пока она умирала» в двух действиях.
Режиссёр-постановщик - Борис Мильграм
.
В главных ролях: народные артисты России Инна Чурикова
, Александр Михайлов
, Зинаида Шарко
, а также Лариса Саванкова
.
Невероятная новогодняя история, когда герой, перепутав адрес, находит свою судьбу. Герой спектакля в исполнении Александра Михайлова
ошибается дверью: шел встречать Новый год к любимой девушке, а по иронии судьбе попал к совершенно другой женщине. Никем не любимой (отсюда и название «Старая дева»
). Героиня Инны Чуриковой
, к которой по ошибке вломился герой Михайлова, уже давно
поставила жирный крест на личной жизни, с чем категорически не хочет смириться ее мама (Зинаида Шарко
). Вот и приходится героям для маминого успокоения выдавать себя за пылких влюбленных. И все смешалось в этом доме - и правда, и обман, и смех и слезы, внезапные чувства и тяжесть одиночества. И запах елки, мандаринов, оплавленных свечей, блеск бенгальских огней - все замерло. В ожидании чуда. И в предчувствии любви. Он и Она не замечают, как судьба дарит им настоящее чувство.
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