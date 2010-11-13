«Старая дева» - в Театриуме на Серпуховке

анонс

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.

22 октября 2006

Чудаки украшают мир

12 ноября на сцене МХАТ-2 И. Берсенев выпустил спектакль по пьесе А. Афиногенова «Чудак». В постановке принимал участие А. Чебан. Берсенев и Чебан сформировались в стенах МХАТа и его Первой студии, оба, как и все актеры МХАТ-2, являлись учениками К.