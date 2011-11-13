Премьера театрального сериала "Офисное б...ство"

Проект "Офисное братство" возник как попытка найти новый код языка молодых жителей современного мегаполиса. На стыке сразу нескольких жанров (театральный спектакль, интернет-сообщество, телевизионный сериал) сформировалось пространство, в котором современный молодое поколение смогло определить свое место. И это поколение начало сочинять свои "сказки". Его врагами оказался бездушный офисный уклад и политика "общества потребления".Маски итальянской comedia dell arte в современном городе стали масками "злобного начальника", "сообразительного сисадмина" и "глупенькой секретарши". Кибитка ярмарочного балагана превратилась в мобильную шоу-команду, вооруженную ноутбуками и видеопроекторами. А телевизионный сериал рассыпался в короткие "вирусные" интернет-серии веб-сериала.Рекламное агентство должно за ночь выполнить срочный "заказ Кремля" – придумать "альтернативный талисман" для Олимпийских игр в Сочи. В стрессовой ситуации все средства для креатива хороши – секс, шантаж, пистолет... Останется только один. Кто станет "Символом Сочи-2014"?Они захотели познать, что такое свобода. Они захотели взять свои судьбы в свои же руки. И ставки велики, как никогда. И судьба дает им еще один шанс – чемодан с миллионами долларов... Сможет ли "офисный планктон" заставить "акул бизнеса" дрожать? Смогут ли "хомячки" вырваться из офисного колеса?Роман Индык, Анна Миклош, Соня Урицкая, Сергей Шевченко, Михаил Руденко, Владимир Шпомер.