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Премьера театрального сериала "Офисное б...ство"

13 ноября
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13 ноября 2011
Театр. doc и группа "ОБ" 13 и 14 ноября представил премьеру театрального сериала "Офисное б...ство":
Серия 1. Животное для Сочи
Серия 2. Восстание хомячков
Проект "Офисное братство" возник как попытка найти новый код языка молодых жителей современного мегаполиса. На стыке сразу нескольких жанров (театральный спектакль, интернет-сообщество, телевизионный сериал) сформировалось пространство, в котором современный молодое поколение смогло определить свое место. И это поколение начало сочинять свои "сказки". Его врагами оказался бездушный офисный уклад и политика "общества потребления".
Маски итальянской comedia dell arte в современном городе стали масками "злобного начальника", "сообразительного сисадмина" и "глупенькой секретарши". Кибитка ярмарочного балагана превратилась в мобильную шоу-команду, вооруженную ноутбуками и видеопроекторами. А телевизионный сериал рассыпался в короткие "вирусные" интернет-серии веб-сериала.
"Серия 1. Животное для Сочи"
Рекламное агентство должно за ночь выполнить срочный "заказ Кремля" – придумать "альтернативный талисман" для Олимпийских игр в Сочи. В стрессовой ситуации все средства для креатива хороши – секс, шантаж, пистолет... Останется только один. Кто станет "Символом Сочи-2014"?
"Серия 2. Восстание хомячков"
Они захотели познать, что такое свобода. Они захотели взять свои судьбы в свои же руки. И ставки велики, как никогда. И судьба дает им еще один шанс – чемодан с миллионами долларов... Сможет ли "офисный планктон" заставить "акул бизнеса" дрожать? Смогут ли "хомячки" вырваться из офисного колеса?
Участники: Роман Индык, Анна Миклош, Соня Урицкая, Сергей Шевченко, Михаил Руденко, Владимир Шпомер.
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