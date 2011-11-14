Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Театр Рустама Ибрагимбекова»

14 ноября
Все года

Театральная хроника >>
14 ноября 2011
С 14 по 18 ноября в Москве прошел фестиваль «Театр Рустама Ибрагимбекова».
Не нуждающийся в представлениях драматург, автор более чем 50 сценариев, в том числе к таким известным фильмам, как «Белое солнце пустыни», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», Рустам Ибрагимбеков, успешно занимается театральной и кинорежиссурой (так одна из последних его киноработ - фильм «Глазами призрака» получил премию «Ника» в 2011 году). Несмотря на то, что пьесы Ибрагимбекова идут в театрах разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Праги, Нью-Йорка, Софии, Будапешта, Берлина, что позволяет говорить о таком явлении как «Театр Рустама Ибрагимбекова», он долго вынашивал идею создания собственного авторского театра, который открылся в 2001 году спектаклем «Похожий на льва» в постановке автора.
Театр «Ибрус», актеры которого играют на русском и азербайджанском языках, уважаем и любим не только бакинцами, театр активно гастролирует, принимает участие в фестивалях России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2010 году на московской площадке театра «Ибрус» состоялась премьера спектакля «Исповедь любительницы поэзии».
Свой 10-летний юбилей театр двух городов отпразднует в Москве. Столичный зритель первым увидит премьерную постановку «Ибруса»«Он и Они», кроме того будет сыгран спектакль «Последний поединок Ивана Бунина», отмеченный наградами многих театральных фестивалей. В юбилейную программу также войдет спектакль «Исповедь любительницы поэзии» и два спектакля Московского драматического театра «Модернъ»: «Мои дорогие мужчины» и «Петля» в постановке автора.

Спектакли

«Театр Рустама Ибрагимбекова»
«Он и Они»
(Премьера!)
В репетиционном зале небольшого провинциального театра актеры выбирают отрывок из пьесы «Дядя Ваня», чтобы сыграть его на вечере, посвященном юбилею Чехова.
В ходе репетиции, актеры втягиваются в выяснение личных отношений. Слова их адресованные друг другу, соседствуя с текстом Чехова, наполняются дополнительным смыслом, но и исполняемые ими роли, отражая их характеры и настроения, придают текстам персонажей новый личностный оттенок.
К концу репетиции конфликт между актерами сравним по накалу с тем, что происходит между героями «Дяди Вани».
Действующие лица и исполнители:
Он - народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов
Она - заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки
Подруга - заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде
Актер – народный артист Азербайджана Юрий Балиев

«Театр Рустама Ибрагимбекова»
«Последний поединок Ивана Бунина»
Пьеса «Последний поединок Ивана Бунина» создана в 2007 году по мотивам прозы Банин - французской писательницы азербайджанского происхождения.
Знакомства и последующее развитие отношений двух выдающихся личностей перерастают в пронзительную историю их несостоявшейся любви.
Действующие лица и исполнители:
Бунин - народный артист Азербайджана Юрий Балиев
Банин - заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки
Гюльнар - заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде

«Театр Рустама Ибрагимбекова»
«Исповедь любительницы поэзии»
В тихий летний вечер в одном из парков Лос-Анджелеса происходит знакомство тридцатипятилетней любительницы поэзии с мужчиной, который заставляет ее совершать поступки, абсолютно ей не свойственные. Знали ли они друг друга раньше, как утверждает он? Или она совершает ошибку, поверив в то, что нашла, наконец, настоящую любовь? Кто он: сумасшедший или пророк, невинная жертва или ловкий кукловод? Эта роковая встреча переворачивает ее представления о приличиях и морали, рушит ход ее размеренной жизни. «Исповедь любительницы поэзии» – пьеса провокационная, порой даже эпатажная. Зрители сразу же оказываются втянутыми в сложные отношения героев.
Действующие лица и исполнители:
Он - народный артист республики Северная Осетия - Алания Вадим Цаллати
Она - Мария Сурова

«Театр Рустама Ибрагимбекова»
«Петля»
Начало 30-х годов. Париж. Полковник Субботин, некогда участвовавший в убийстве Распутина, живет в эмиграции со своим другом, ротмистром Коноваловым, в квартире, где неожиданно появляется женщина, которую он любил в России.
Спектакль «Петля» - лауреат российских и зарубежных фестивалей – совместная режиссерская работа Светланы Враговой и Рустама Ибрагимбекова.
«Великолепная режиссура подарила нам встречу с прекрасным театром из России и пронзительным спектаклем о любви к Родине. Изысканность и целостность действия, прекрасная игра актеров, потрясающая музыка еще раз подтвердили величайший уровень этого замечательного театра из Москвы» - Эдмон Санти, «Марсельеза».
В главных ролях:
Субботин — заслуженный артист России Олег Царев
Нина — заслуженная артистка России Елена Стародуб
Коновалов — заслуженный артист России Сергей Пинегин
Жюль — Константин Конушкин
Распутин — Олег Масленников

«Театр Рустама Ибрагимбекова»
«Мои дорогие мужчины»
Сложное сплетение отношений трех мужчин и одной женщины может довести их до совершения убийства. Но напряженная, почти детективная история полна юмора и иронии, что придает ей комедийную интонацию.
Действующие лица и исполнители:
Люся — заслуженная артистка России Елена Стародуб
Виктор — заслуженный артист России Сергей Пинегин
Дима — Алексей Баранов
Михаил — Константин Конушкин
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юрий БалиевАлексей Баранов (III)Светлана ВраговаМехрибан ЗекиРустам ИбрагимбековКонстантин КонушкинФахраддин МанафовСергей ПинегинЕлена СтародубМария СуроваВадим ЦаллатиОлег Царёв
театры
"Модернъ"Театральный Центр «На Страстном»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Взойдет небесная Диана...

Взойдет небесная Диана...

В середине 30-х годов Театр Революции решил поставить веселую, лиричную комедию Лопе де Вега "Собака на сене" - зрителям уже изрядно наскучил аскетизм авангардистов 20-х годов, хотелось праздника и, конечно, любви.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Денис Назаренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Валерий Хлевинский
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Премьеры ТВ

Доктор Рихтер
13 ноября
Россия 1
Морозова
13 ноября
Россия 1
Крылья империи
15 ноября
Первый канал
Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка
17 ноября
Первый канал
Последний довод
17 ноября
ТВЦ
Беги, не оглядывайся!
18 ноября
ТВЦ
Ни за что не сдамся
18 ноября
Россия 1
Хуже, чем ложь
18 ноября
Первый канал
Право последней ночи
19 ноября
Россия 1
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний

ревью