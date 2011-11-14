С 14
по 18 ноября
в Москве прошел фестиваль «Театр Рустама Ибрагимбекова»
.
Не нуждающийся в представлениях драматург, автор более чем 50 сценариев, в том числе к таким известным фильмам, как «Белое солнце пустыни»
, «Утомленные солнцем»
, «Сибирский цирюльник»
, Рустам Ибрагимбеков
, успешно занимается театральной и кинорежиссурой (так одна из последних его киноработ - фильм «Глазами призрака»
получил премию «Ника» в 2011 году). Несмотря на то, что пьесы Ибрагимбекова
идут в театрах разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Праги, Нью-Йорка, Софии, Будапешта, Берлина, что позволяет говорить о таком явлении как «Театр Рустама Ибрагимбекова»
, он долго вынашивал идею создания собственного авторского театра, который открылся в 2001 году спектаклем «Похожий на льва»
в постановке автора.
Театр «Ибрус»
, актеры которого играют на русском и азербайджанском языках, уважаем и любим не только бакинцами, театр активно гастролирует, принимает участие в фестивалях России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2010 году на московской площадке театра «Ибрус»
состоялась премьера спектакля «Исповедь любительницы поэзии»
.
Свой 10-летний юбилей театр двух городов отпразднует в Москве. Столичный зритель первым увидит премьерную постановку «Ибруса»
— «Он и Они»
, кроме того будет сыгран спектакль «Последний поединок Ивана Бунина»
, отмеченный наградами многих театральных фестивалей. В юбилейную программу также войдет спектакль «Исповедь любительницы поэзии»
и два спектакля Московского драматического театра «Модернъ»
: «Мои дорогие мужчины»
и «Петля»
в постановке автора.
Спектакли
«Он и Они»
(Премьера!)
В репетиционном зале небольшого провинциального театра актеры выбирают отрывок из пьесы «Дядя Ваня»
, чтобы сыграть его на вечере, посвященном юбилею Чехова
.
В ходе репетиции, актеры втягиваются в выяснение личных отношений. Слова их адресованные друг другу, соседствуя с текстом Чехова
, наполняются дополнительным смыслом, но и исполняемые ими роли, отражая их характеры и настроения, придают текстам персонажей новый личностный оттенок.
К концу репетиции конфликт между актерами сравним по накалу с тем, что происходит между героями «Дяди Вани»
.
Действующие лица и исполнители:
Он - народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов
Она - заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки
Подруга - заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде
Актер – народный артист Азербайджана Юрий Балиев
«Последний поединок Ивана Бунина»
Пьеса «Последний поединок Ивана Бунина»
создана в 2007 году по мотивам прозы Банин
- французской писательницы азербайджанского происхождения.
Знакомства и последующее развитие отношений двух выдающихся личностей перерастают в пронзительную историю их несостоявшейся любви.
Действующие лица и исполнители:
Бунин - народный артист Азербайджана Юрий Балиев
Банин - заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки
Гюльнар - заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде
«Исповедь любительницы поэзии»
В тихий летний вечер в одном из парков Лос-Анджелеса происходит знакомство тридцатипятилетней любительницы поэзии с мужчиной, который заставляет ее совершать поступки, абсолютно ей не свойственные. Знали ли они друг друга раньше, как утверждает он? Или она совершает ошибку, поверив в то, что нашла, наконец, настоящую любовь? Кто он: сумасшедший или пророк, невинная жертва или ловкий кукловод? Эта роковая встреча переворачивает ее представления о приличиях и морали, рушит ход ее размеренной жизни. «Исповедь любительницы поэзии»
– пьеса провокационная, порой даже эпатажная. Зрители сразу же оказываются втянутыми в сложные отношения героев.
Действующие лица и исполнители:
Он - народный артист республики Северная Осетия - Алания Вадим Цаллати
Она - Мария Сурова
«Петля»
Начало 30-х годов. Париж. Полковник Субботин, некогда участвовавший в убийстве Распутина, живет в эмиграции со своим другом, ротмистром Коноваловым, в квартире, где неожиданно появляется женщина, которую он любил в России.
Спектакль «Петля»
- лауреат российских и зарубежных фестивалей – совместная режиссерская работа Светланы Враговой
и Рустама Ибрагимбекова
.
«Великолепная режиссура подарила нам встречу с прекрасным театром из России и пронзительным спектаклем о любви к Родине. Изысканность и целостность действия, прекрасная игра актеров, потрясающая музыка еще раз подтвердили величайший уровень этого замечательного театра из Москвы»
- Эдмон Санти, «Марсельеза».
В главных ролях:
Субботин — заслуженный артист России Олег Царев
Нина — заслуженная артистка России Елена Стародуб
Коновалов — заслуженный артист России Сергей Пинегин
Жюль — Константин Конушкин
Распутин — Олег Масленников
«Мои дорогие мужчины»
Сложное сплетение отношений трех мужчин и одной женщины может довести их до совершения убийства. Но напряженная, почти детективная история полна юмора и иронии, что придает ей комедийную интонацию.
Действующие лица и исполнители:
Люся — заслуженная артистка России Елена Стародуб
Виктор — заслуженный артист России Сергей Пинегин
Дима — Алексей Баранов
Михаил — Константин Конушкин
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