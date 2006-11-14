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Лауреаты 11-й Международной премии Станиславского

14 ноября
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14 ноября 2006
Жюри во главе с режиссером Марком Захаровым объявило имена лауреатов 11-й Международной премии Станиславского. Премию за вклад в развитие мирового театра получил шведский режиссер Ингмар Бергман, за вклад в развитие российского театра - актеры Юлия Борисова и Юрий Яковлев. Лучшим режиссером признана Генриетта Яновская за спектакль "Трамвай 'Желание'" по Теннесси Уильямсу, поставленный ею в Московском театре юного зрителя.
Премию в номинации "Лучший актер" получил Игорь Ясулович за работы в спектаклях "Черный монах" по Чехову и "Нелепая поэмка" по Достоевскому (оба спектакля поставлены Камой Гинкасом в МТЮЗе), в номинации "Лучшая актриса" - Роза Хайрулина, играющая в Казанском театре юного зрителя.
Первым лауреатом премии в учрежденной в этом году номинации "Поиски новых средств театральной выразительности" стал режиссер Дмитрий Крымов за свою постановку "Дон Кихот" в театре "Школа современной пьесы".
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