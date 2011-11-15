Потепление на Таганке

Таганская
(«Берлинская») стена рухнула!
Вечером 15 ноября
руководители двух Таганок
- Николай Губенко
и Валерий Золотухин
- встретились, пожали друг другу руки и отметили знаменательное событие рюмкой водки.
В ходе встречи обсудили, кроме прочего, вопросы эксплуатации театральных зданий и договорились о беспрепятственном доступе к инженерно-техническим коммуникациям: при Юрии Любимове постоянно возникали проблемы с теплоснабжением «Содружества актеров Таганки»
. Проще говоря, «Содружеству»
регулярно перекрывали тепло. Городские власти, чтобы урегулировать проблему, даже запланировали на 2012 год строительство автономного теплопункта для «Содружества»
. Теперь, после потепления отношений, в прямом и переносном смысле, необходимость в этом строительстве отпадает.
Николай Губенко
и Валерий Золотухин
обратились к руководству Департамента культуры города Москвы с предложением снять этот вопрос с повестки дня, что позволит городскому бюджету сэкономить 102 млн. рублей.
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