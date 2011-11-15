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Потепление на Таганке

15 ноября
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15 ноября 2011
Таганская («Берлинская») стена рухнула!
Вечером 15 ноября руководители двух Таганок - Николай Губенко и Валерий Золотухин - встретились, пожали друг другу руки и отметили знаменательное событие рюмкой водки.
Николай Губенко и Валерий Золотухин
В ходе встречи обсудили, кроме прочего, вопросы эксплуатации театральных зданий и договорились о беспрепятственном доступе к инженерно-техническим коммуникациям: при Юрии Любимове постоянно возникали проблемы с теплоснабжением «Содружества актеров Таганки». Проще говоря, «Содружеству» регулярно перекрывали тепло. Городские власти, чтобы урегулировать проблему, даже запланировали на 2012 год строительство автономного теплопункта для «Содружества». Теперь, после потепления отношений, в прямом и переносном смысле, необходимость в этом строительстве отпадает.
Николай Губенко и Валерий Золотухин обратились к руководству Департамента культуры города Москвы с предложением снять этот вопрос с повестки дня, что позволит городскому бюджету сэкономить 102 млн. рублей.

«Содружество актеров Таганки»
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Николай Губенко и Валерий Золотухин
Николай Губенко и Валерий Золотухин
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№ 7
barbitomakus (С-Петербург)   19.09.2012 - 02:47
И это хорошо,что всё-таки меньше вражды и фальши!Два коллектива(теперь уже разных!) должны как то сосуществовать! читать далее>>
№ 6
Юрий Маслак (Москва)   24.11.2011 - 21:53
Я - за воссоединение родного театра! читать далее>>
№ 5
Lucky (Ростов-на-Дону)   24.11.2011 - 13:07
На такие шаги творческих людей нельзя не реагировать позитивно. Нормальный, по-человечески и по-мужски, поступок больших мастеров театра и кино. Приветствую воссоединённое "таганское" братство! читать далее>>
№ 4
Виктория Федоровская (Луганск ( Украина))   20.11.2011 - 15:33
Михалсаныч, Юрию Петровичу 94 года! По-моему. достаточный возраст для полноценного отдыха! читать далее>>
№ 3
Миру-мир (Москва)   19.11.2011 - 23:46
А зачем воссоединяться? Пусть так и будет два театра, две труппы актёров. Больше зрителей побывает на спектаклях. Может быть просто актёрам подрабатывать у соседей в свободное время. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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