Потепление на Таганке

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31 августа 2010

Владимир Путин учредил грант для поддержки творческих проектов Театра Российской Армии

Президент России Владимир Путин учредил грант для поддержки творческих проектов Театра Российской Армии, сообщила пресс-служба Кремля. На эти цели предусмотрено выделение более 51 миллиона рублей в год, грант рассчитан на три года, говорится в указе президента РФ.