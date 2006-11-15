"Мальчики" едут в Ригу

анонс

28 апреля 2007

«Марджанов резко обошелся с Шиллером…»

17 мая 1933 года в Москве на сцене Малого театра был показан премьерный спектакль по трагедии Фридриха Шиллера «Дон Карлос» в постановке режиссера Константина Марджанова. Из воспоминаний Елены Гоголевой: «Вдоль улиц Тбилиси медленно двигалась процессия.