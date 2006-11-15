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"Мальчики" едут в Ригу

15 ноября
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15 ноября 2006
В середине ноября в Прибалтике прошли гастроли Студии Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача. Театр-студия представила два своих самых популярных спектакля. Зрители Риги увидели спектакль «Мальчики», всколыхнувший московскую театральную общественность в сезоне 2004/2005, постановка которого осуществлена руководителем Студии С. Женовачом. В Таллинне был также показан спектакль «MARIENBAD», поставленный Е. Каменьковичем по роману Шолом-Алейхема.
Эти спектакли уже были показаны ранее в городе Санкт-Петербург на сцене МДТ – Театра Европы. Теперь актёрам довелось выступить на Малой сцене театра «Дайлес» (Рига) и на сцене «Русского драматического театра» (Таллинн). Гастроли состоялись в рамках проекта фестиваля «Золотая Маска».
Рига, 15 и 16 ноября – «Мальчики»
Таллинн, 18 ноября – «Мальчики», 19 ноября – «MARIENBAD»
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