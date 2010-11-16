В Театре.doc - «Кастинг»

16 и 23 ноября в 20.00 на сцене Театра.doc
состоялась премьера нового спектакля режиссера Игоря Стама «Кастинг»
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Видео - Алик Микеладзе
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Актеры: Сергей Букреев
, Константин Гацалов
, Анна Котова
, Екатерина Николаева
, Игорь Стам
, Роман Фомин
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Пьеса Германа Грекова «Кастинг»
была задумана в драматургической Лаборатории в Ясной Поляне. Вот она написана и поставлена в Театре.doc
в рамках программы «Новая пьеса для новой сцены»
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Кастинг – это выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего замыслу продюсеров. Практикуется, как известно, в кино и шоу-бизнесе, для отбора актеров или моделей.
В пьесе Грекова «Кастинг»
- это социальное «сито», сквозь которое обычный человек может быть отобранным в «топ» общества. Попасть наверх.
Вопрос в том - кого ищут продюсеры? Кто сегодня современный герой? Каковы взаимоотношения покладистых телезвезд и контркультуры? И какую роль готовят тому, кто пройдет этот кастинг?
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