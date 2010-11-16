В Театре.doc - «Кастинг»

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18 июля 1910

Кинематографы являются серьезными конкурентами театрам!

Публикация в «Петербургской газете» от 18 (31) июля 1910 года: Антрепренеры столичных театров серьезно озабочены: распространившиеся за последнее время в неимоверном количестве кинематографы являются более чем серьезными конкурентами театрам и отбивают от последних массу публики.