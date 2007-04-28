Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

анонс

28 апреля 2007 Новый термин - «социалистический реализм» Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.

28 мая 2010 "Золотая Маска" в Латвии Фестиваль "Золотая Маска" в Латвии" прошел в Риге с 28 мая по 11 июня. "Золотая Маска" - это национальная театральная премия России, которая учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России.

21 октября 2007 Лауреаты 11-й Международной премии Станиславского Жюри во главе с режиссером Марком Захаровым объявило имена лауреатов 11-й Международной премии Станиславского. Премию за вклад в развитие мирового театра получил шведский режиссер Ингмар Бергман, за вклад в развитие российского театра - актеры Юлия Борисова и Юрий Яковлев.