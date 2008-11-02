«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

анонс

4 марта 2009 Вручение "Золотой маски" В Москве в музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Открыл торжество оркестр под управлением Валерия Гергиева.

3 февраля 1938 Театр «Скатувэ» - приговор приведен в исполнение 3 февраля 1938 года артисты и работники театра «Скатувэ» были расстреляны на Бутовском полигоне НКВД под Москвой.