Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

2 ноября
Все года

Театральная хроника >>
2 ноября 2008
2 ноября молодежный театр НТТ («Независимое Театральное Товарищество») открыл свой первый сезон в Доме молодежи «Форпост» и шагнул в театральный мир, чтобы расти и развиваться. Открылись спектаклем «Игроки» по пьесе Н. Гоголя. Актеры играли на одном дыхании, а зрители внимали, смеялись и культурно отдыхали. Контакт с публикой был найден и открытие театра состоялось. В репертуар театра, помимо «Игроков», входят еще два спектакля - «Schaudern – священный ужас, благоговейный трепет», по пьесе «Эскориал» М. де Гельдерода и «Одна абсолютно счастливая деревня» по мотивам повестей Б. Вахтина и Б. Васильева.
В спектакле «Игроки» режиссеру Алексею Истомину удалось создать ощущение того гоголевского времени, когда взятки, обман и плутовство господствовали и процветали. «Обмануть всех и не быть обманутым самому» - вот цель тех, кто за счет других строил и обеспечивал свою жизнь.
В спектакле режиссер выявил яркие типажи героев. Главный герой Ихарев (Александр Быковский) – упитанный и важный заядлый игрок, назвавший свою колоду карт Аделаидой Ивановной. Утешительный (Дмитрий Аверин) – худощавый пижон, считающий себя самым сообразительным и умным. Кругель (Андрей Подберезский) – малоразговорчивый, следящий за всем происходящим и вставляющим свое слово только при необходимости. Швохнев (Илья Кузнецов) – пешка в руках Утешительного и Кругеля. Лохматый, ссутуленный, постоянно плюющий на пальцы и потирающий их, он создает ощущение человека маленького, беззащитного и слабого, которым можно управлять. Это трио образует некую «плутовскую силу» в спектакле. Режиссер в своей постановке выявляет одного положительного героя – Глова младшего в исполнении Евгения Березкина. У этого персонажа «остается» душа. Он обманывает Ихарева, представляясь не своим именем и предоставляя фальшивый вексель, и делает это ради того, чтобы показать самому Ихареву ту иллюзию и пошлость, в которой оказался и живет герой А. Быковского. У Гоголя Глов младший, открыв глаза Ихареву, уходит целым и невредимым, у режиссера А. Истомина все иначе – Ихарев убивает Глова, застреливая из пистолета. Таким образом, становится ясно, что Ихареву не суждено исправиться, и правда ему вовсе не нужна – мир обмана и душевной грязи ему ближе и приятнее. Так комедия превращается в трагедию с беспросветным концом.
Спектакль «Schaudern – священный ужас, благоговейный трепет» режиссер Алексей Истомин ставит по пьесе-фарсу «Эскориал» М. де Гельдерода, которая заинтересовала его своей глубиной. Это пьеса о политике и любви, о смерти и жизни, о душе мертвой и живой. На эту сложную постановку режиссер приглашает молодых актеров - Александра Быковского (известного по фильмам «Гарпастум» и «1814») на роль Короля и Евгения Березкина на роль Шута. На протяжении всего действа два актера держат зрителя в напряжении и внимании, вовлекают его в игру - взаимодействуют с залом. Каждый пришедший становится участником происходящего и оказывается внутри событий, которые разворачиваются на сцене.
Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» создан по мотивам одноименной повести Б. Вахтина и повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» Инсценировка и сценография принадлежат постановщику Алексею Истомину. Декорации на протяжении всего спектакля остаются практически неизменными – это лестницы, примыкающие друг к другу, ведра - с водой и пустые, простыни - сухие и мокрые. Среди этих ведер и лестниц будут происходить разные события – от песен и плясок до свадьбы и похорон. Актрисы, одетые в белые длинные сорочки, с красными платочками на голове, пропоют, расскажут, покажут, что такое война, смерть и любовь…
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дмитрий АверинЕвгений БерезкинАлександр БыковскийАнна Попова
театры
НТТ

фотографии >>
Игроки
Игроки
Игроки
Игроки
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Вручение "Золотой маски"

Вручение "Золотой маски"

В Москве в музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Открыл торжество оркестр под управлением Валерия Гергиева.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.
Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла

День рождения >>

Дарья Андреева
Алина Бабак
Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Владимир Ставицкий
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Мишель Бужена
Самюэль Ле Бьян
Бёрт Ланкастер
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Эндрюс
все родившиеся 2 ноября >>

Премьеры ТВ

Дом фарфора
30 октября
Россия 1
Непокорная
30 октября
Первый канал
Притяжение
4 ноября
Россия 1
Это наши дети!
4 ноября
Первый канал
Выбирая судьбу
5 ноября
Пятый канал
Герой
5 ноября
Первый канал
Демон революции
5 ноября
Россия 1
Две жены
6 ноября
Домашний
Подлинная история Русской революции
6 ноября
Первый канал
Троцкий
6 ноября
Первый канал
Паутина-11
7 ноября
НТВ
Запретная любовь
8 ноября
Россия 1

ревью