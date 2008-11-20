МДТ представляет премьеру – «Долгое путешествие в ночь»

Столичной публике представили новое творение Льва Додина. 20-го ноября в Центре Мейерхольда петербургский Малый драматический театр дал премьеру по пьесе Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь». В России это произведение малоизвестно. Основной мотив драмы слишком сложен, а порой жесток: крах семьи, потеря веры и, как следствие, ужас безумия. На воплощение замысла драматурга режиссер бросил самый сильный актерский состав. А чем он смог помочь самим исполнителям? Когда знаменитого американского драматурга, первого нобелевского лауреата среди американских писателей Юджина О'Нила спросили, почему он не напишет автобиографию, он ответил, что вся его биография – в его пьесе «Долгое путешествие в ночь» (более правильный перевод названия - «Долгий день уходит в ночь»).

Персонажи пьесы списаны с натуры: мать, пристрастившаяся после тяжелых родов к наркотикам, отец – актер-неудачник, променявший свой талант на антрепризные гонорары и оставшийся на всю жизнь актером одной роли; старший брат – законченный пьяница, погрязший в пороке, сам будущий драматург – начинающий и не слишком удачливый поэт, к тому же больной чахоткой. Один день из жизни семьи, который начинается безмятежным утром, а заканчивается страшными обвинениями и полной безысходностью.

Играть пьесу иностранного автора – это вовсе не значит играть американцев, немцев, итальянцев или французов – то есть сцены из «их» жизни. Для Додина это, прежде всего, жизнь общечеловеческая на примере одной семьи. «Театр вообще весь, который рождается сегодня и про себя, он может быть только в настоящем времени и связан с самим с собой. Нельзя сыграть древнего римлянина. Можно сыграть только человека сегодняшнего времени, сегодняшних обстоятельств, сегодняшней жизни. Другое дело, что очень многое в нашей жизни отнюдь не самобытно, а универсально», – говорит Додин.

«Мы пытались копаться в собственной жизни, но при этом нам потребовалось путешествие туда, чтобы увидеть воочию, где это происходило. Это другие глаза, это другие пространства – от места, от камней, от деревьев», – замечает исполнитель роли Джеймса Игорь Иванов. В маленьком городке Нью-Ландон, в доме О'Нила, на вилле Монте-Кристо, где происходит действие пьесы, в апреле этого года актеры прожили одну неделю. Именно там спектакль начал рождаться по-настоящему. По крупице от репетиции к репетиции, актеры начинали понимать, что это надо играть, почти ничего не играя. Что движение мимики – это уже мизансцена. «Она настолько проста. Сам Юджин О'Нил кому-то из своих друзей писал: "Я стремился к максимальному минимуму средств выражения, средств драматургии в этой пьесе. Кажется, я этого достиг, и, кажется, я написал великую вещь" – сам о себе написал Юджин О'Нил», – цитирует исполнитель роли Джейки Петр Семак.

Премьеру «Долгого путешествия в ночь» Лев Додин решил сыграть не в родном Петербурге, а в Москве, обосновывая это тем, что смысл нынешних гастролей – показать, как и чем живет театр. Поэтому в афише были и старые, и совсем свежие спектакли, и рождение новой работы, что, безусловно, входит в цикл жизни театра. К этой работе режиссер шел двадцать лет.