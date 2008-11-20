Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

МДТ представляет премьеру – «Долгое путешествие в ночь»

20 ноября
Все года

Театральная хроника >>
20 ноября 2008
Столичной публике представили новое творение Льва Додина. 20-го ноября в Центре Мейерхольда петербургский Малый драматический театр дал премьеру по пьесе Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь». В России это произведение малоизвестно. Основной мотив драмы слишком сложен, а порой жесток: крах семьи, потеря веры и, как следствие, ужас безумия. На воплощение замысла драматурга режиссер бросил самый сильный актерский состав. А чем он смог помочь самим исполнителям? Когда знаменитого американского драматурга, первого нобелевского лауреата среди американских писателей Юджина О'Нила спросили, почему он не напишет автобиографию, он ответил, что вся его биография – в его пьесе «Долгое путешествие в ночь» (более правильный перевод названия - «Долгий день уходит в ночь»).
Персонажи пьесы списаны с натуры: мать, пристрастившаяся после тяжелых родов к наркотикам, отец – актер-неудачник, променявший свой талант на антрепризные гонорары и оставшийся на всю жизнь актером одной роли; старший брат – законченный пьяница, погрязший в пороке, сам будущий драматург – начинающий и не слишком удачливый поэт, к тому же больной чахоткой. Один день из жизни семьи, который начинается безмятежным утром, а заканчивается страшными обвинениями и полной безысходностью.
Играть пьесу иностранного автора – это вовсе не значит играть американцев, немцев, итальянцев или французов – то есть сцены из «их» жизни. Для Додина это, прежде всего, жизнь общечеловеческая на примере одной семьи. «Театр вообще весь, который рождается сегодня и про себя, он может быть только в настоящем времени и связан с самим с собой. Нельзя сыграть древнего римлянина. Можно сыграть только человека сегодняшнего времени, сегодняшних обстоятельств, сегодняшней жизни. Другое дело, что очень многое в нашей жизни отнюдь не самобытно, а универсально», – говорит Додин.
«Мы пытались копаться в собственной жизни, но при этом нам потребовалось путешествие туда, чтобы увидеть воочию, где это происходило. Это другие глаза, это другие пространства – от места, от камней, от деревьев», – замечает исполнитель роли Джеймса Игорь Иванов. В маленьком городке Нью-Ландон, в доме О'Нила, на вилле Монте-Кристо, где происходит действие пьесы, в апреле этого года актеры прожили одну неделю. Именно там спектакль начал рождаться по-настоящему. По крупице от репетиции к репетиции, актеры начинали понимать, что это надо играть, почти ничего не играя. Что движение мимики – это уже мизансцена. «Она настолько проста. Сам Юджин О'Нил кому-то из своих друзей писал: "Я стремился к максимальному минимуму средств выражения, средств драматургии в этой пьесе. Кажется, я этого достиг, и, кажется, я написал великую вещь" – сам о себе написал Юджин О'Нил», – цитирует исполнитель роли Джейки Петр Семак.
Премьеру «Долгого путешествия в ночь» Лев Додин решил сыграть не в родном Петербурге, а в Москве, обосновывая это тем, что смысл нынешних гастролей – показать, как и чем живет театр. Поэтому в афише были и старые, и совсем свежие спектакли, и рождение новой работы, что, безусловно, входит в цикл жизни театра. К этой работе режиссер шел двадцать лет.

«Новости культуры»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Игорь ИвановПётр Семак
театры
МДТ

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

У Корша каждую неделю была премьера...

У Корша каждую неделю была премьера...

В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша.
1 комментарий
Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Вера Алентова
Альберт Барбарич
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Сергей Лобанов (II)
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Уильям Болдуин
Эшли Грин
Мелани Лорен
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Премьеры ТВ

Вольная грамота
19 февраля
Первый канал
Команда "Б"
19 февраля
СТС
Кровавая барыня
19 февраля
Россия 1
От ненависти до любви
19 февраля
Домашний
За три дня до любви
21 февраля
1+1
Конвой
23 февраля
НТВ
Салют-7
23 февраля
Россия 1
Сезон посадок
23 февраля
ТВЦ
Три дня до весны
23 февраля
Первый канал
Чёрные бушлаты
23 февраля
Первый канал
Дама пик
24 февраля
Россия 1
Двойная ложь
24 февраля
Россия 1
Яблочко от яблони
25 февраля
Россия 1
По ту сторону смерти
26 февраля
НТВ

ревью