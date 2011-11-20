«Лето и дым» - в последний раз

20 ноября 2011 года театр им. В. Ф. Комиссаржевской
в последний раз представил спектакль «Лето и дым»
по пьесе Т. Уильямса
. Премьера состоялась 28 июня 2005 года
, спектакль «сочиняли» режиссер Александр Бельский
в содружестве с Николаем Слободяником
(сценография), Гали Абайдуловым
(хореография), Машой Лукой
(костюмы), Марком Брикманом
(художник по свету). В спектакле были заняты молодые и ведущие актеры театра: Евгения Игумнова
, Евгений Иванов
, Иван Краско
, Юрий Овсянко
, Татьяна Самарина
, Анатолий Худолеев
, Борис Соколов
, Родион Приходько
, Наталья Орлова
, Александра Сыдорук
, Елена Андреева
, Елизавета Нилова
, Ольга Арикова
, Владимир Крылов
, Иван Васильев
, Александр Анисимов
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«Лето и дым»
– пьеса о яростной борьбе за любовь. В «квадрате» любви три девушки стремятся завоевать сердце мужчины. Для маленького американского городка герой Джон – playboy и Казанова. Заявленный театром жанр мелодрамы не исключает обилие юмора, немного мистики и совершенно неожиданный happy end.
По мнению постановщика спектакля, Александра Бельского
, секс (наше либидо) давно тоскует по любви. Понятие «души» стало неким литературным символом. В этой пьесе есть пронзительность, душевность, хрустальный звон. Не случайно главную героиню, Альму (что в переводе с испанского значит, душа), так любил сам автор. В своей биографии Уильямс
описал историю своей сестры Розы, доведенной до сумасшествия матерью. В пьесе - извечное противоречие, живущее в каждом из нас - конфликт мира духовного и мира телесного. Каждый из нас подменяет жизнь души жизнью тела и невольно низводит все проблемы до этого уровня. Очевидно, что человек - это поле битвы между Господом и дьяволом. Иначе нам не оправдать ни нашу историю, ни наши проблемы…
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