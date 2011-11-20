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«Лето и дым» - в последний раз

20 ноября
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20 ноября 2011
«Лето и дым» - в последний раз
20 ноября 2011 года театр им. В. Ф. Комиссаржевской в последний раз представил спектакль «Лето и дым» по пьесе Т. Уильямса. Премьера состоялась 28 июня 2005 года, спектакль «сочиняли» режиссер Александр Бельский в содружестве с Николаем Слободяником (сценография), Гали Абайдуловым (хореография), Машой Лукой (костюмы), Марком Брикманом (художник по свету). В спектакле были заняты молодые и ведущие актеры театра: Евгения Игумнова, Евгений Иванов, Иван Краско, Юрий Овсянко, Татьяна Самарина, Анатолий Худолеев, Борис Соколов, Родион Приходько, Наталья Орлова, Александра Сыдорук, Елена Андреева, Елизавета Нилова, Ольга Арикова, Владимир Крылов, Иван Васильев, Александр Анисимов.
«Лето и дым» - в последний раз
«Лето и дым» – пьеса о яростной борьбе за любовь. В «квадрате» любви три девушки стремятся завоевать сердце мужчины. Для маленького американского городка герой Джон – playboy и Казанова. Заявленный театром жанр мелодрамы не исключает обилие юмора, немного мистики и совершенно неожиданный happy end.
По мнению постановщика спектакля, Александра Бельского, секс (наше либидо) давно тоскует по любви. Понятие «души» стало неким литературным символом. В этой пьесе есть пронзительность, душевность, хрустальный звон. Не случайно главную героиню, Альму (что в переводе с испанского значит, душа), так любил сам автор. В своей биографии Уильямс описал историю своей сестры Розы, доведенной до сумасшествия матерью. В пьесе - извечное противоречие, живущее в каждом из нас - конфликт мира духовного и мира телесного. Каждый из нас подменяет жизнь души жизнью тела и невольно низводит все проблемы до этого уровня. Очевидно, что человек - это поле битвы между Господом и дьяволом. Иначе нам не оправдать ни нашу историю, ни наши проблемы…

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
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Гали АбайдуловЕлена АндрееваАлександр Анисимов (III)Ольга АриковаАлександр Бельский (II)Иван ВасильевЕвгений Иванов (III)Евгения ИгумноваИван КраскоВладимир КрыловЕлизавета НиловаЮрий ОвсянкоНаталья Орлова (II)Родион ПриходькоТатьяна СамаринаНиколай СлободяникБорис СоколовАлександра СыдорукТеннесси УильямсАнатолий Худолеев
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