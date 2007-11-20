«Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция

анонс

4 сентября 2006

Театр - лагерный, актеры - заключенные

Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес.