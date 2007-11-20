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«Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция

20 ноября
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20 ноября 2007
На сцене Театрального особняка 20-го и 21-го ноября прошел спектакль «Дядя Ваня» в постановке Виктора Гульченко. В роли Елены Андреевны новая исполнительница – Анастасия Зыкова. В спектакле были заняты: Андрей Невраев, Григорий Острин, заслуженная артистка России Людмила Одиянкова,
Сергей Терещук, Анастасия Сафронова, Олег Дуленин, Людмила Шергина.

"Чеховская пьеса «Дядя Ваня» выросла, как известно, из его комедии «Леший». Центральный ее герой, как и многое другое, претерпел существенные изменения и, по существу, мы имеем дело с двумя разными произведениями. Но и там и там дядя Ваня, Иван Петрович Войницкий, – идеальный «тип русского неудачника», без которого нельзя себе представить ни русскую литературу, ни русскую жизнь вообще. «Пропала жизнь…» – разве не готовы повторить эти слова вслед за чеховским героем многие из нас? Об этом и рассказывает новый спектакль Международной Чеховской лаборатории(режиссер – Виктор Гульченко), который впервые был показан на международном театральном фестивале «Мелиховская весна-2006». 20-го ноября 2007 года состоится премьера второй редакции спектакля «Дядя Ваня» с новой исполнительницей роли Елены Андреевны – Анастасией Зыковой.
«Сцены из деревенской жизни», как определил жанр пьесы сам автор, исполнены еще до сих пор не познанного нами в полной мере драматизма, если не сказать, трагизма.Здесь не повезло всем – даже самому в прошлом удачливому профессору Серебрякову, не говоря уже о Соне, Вафле, докторе Астрове, его приятеле дяде Ване и Елене, молодой жене Серебрякова.
Елена Андреевна (она же – Елена Прекрасная) возвращается с прогулки с огромной красивой бабочкой на раскрытых ладонях и торжественно-осторожно обносит ею всех присутствующих, боясь спугнуть. В четвертом акте рядом с картой Африки мы видим ту же самую бабочку, помещенную в рамке под стеклом, – уже не живую, а мертвую (своего рода парафраз чучела чайки из другой чеховской пьесы, написанной, как и «Дядя Ваня», в стенах мелиховской усадьбы).
Елена Андреевна – сама, как красивая бабочка. И судьба ее, очевидно, постигнет примерно такая же. Засушенная красота…"
Г.Юрьев
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персоны
Виктор ГульченкоАнастасия Зыкова
театры
"Международная Чеховская лаборатория"

фотографии >>
Сцена из спектакля "Дядя Ваня". Астров - С.Терещук, Вафля - О.Дуленин, няня Марина - Г.Шергина. Фото М.Гутерман
Сцена из спектакля "Дядя Ваня". Войницкий - А.Невраев, Вафля - О.Дуленин, Астров - С.Терещук. Фото М.Гутермана
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