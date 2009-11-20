Премьера спектакля «Виновата ли я?» в Московском «Театре на Перовской»

Премьера XXIII театрального сезона в Московском «Театре на Перовской» - 20 ноября 2009 года спектакль «Виновата ли я?» по пьесе Евгения Шишкина.В пьесе Евгения Шишкина, (прежде известного нам как блистательного прозаика, в первую очередь, по роману «Бесова душа») есть цепкая интрига: молодая женщина жаждет счастья. Не покупного, «не рублевского», а настоящего! Она себя бережет для этого счастья, не разменивается. И вот оно у нее, наконец-то, появилось!

Но то ли это счастье, о котором она мечтала? Нет ли в нем имитации? Мир вокруг героини полон имитаций. И что такое сегодня любовь? И что такое сегодня измена? Мечется Тамара, не веря любимому мужу. Ищет счастья! Борется за свою семью! Громоздит ложь на ложь. Ради чего? Ради счастья! Счастья ценой страдания других, ценой собственных мук.

А вот цитата из аннотации на постановку:

«…А может, крах семьи, изломанные судьбы других людей изначально кроются в самой героине? Может, создала для себя Тамара страшный фантом, и рушатся реальные судьбы? Виновата ли она? Виноваты ли мы? Воистину «… и смех , и слезы, и любовь». Вот редкая пьеса, настоящая «человеческая комедия» про нас самих, про наши семьи, про наших любимых».



Пьесу Евгения Шишкина «Виновата ли я?» отличает жгучая современность и тонкий психологизм. Конфликт внешний: измена, колдовство, расправа над неверным супругом и т.п. сочетается с конфликтом внутренним. Первопричиной всех конфликтов становится личностное начало героев. Пройдя все ступени счастья и несчастья, героиня обретает материнство. Это не хеппи-енд! Но это свет для героини. Она ведь не стерва, она только жертва мужского эгоизма.

Постановка режиссера Кирилла Панченко имеет свою особую стильность, особую цветность, лиричность, атмосферу ожидания : «Что же дальше-то будет?» И особый финал - героиня предстает перед судом зрителей.

Ирина Росси