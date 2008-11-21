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Новосибирский «Глобус»: Премьера «Циников»

21 ноября
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21 ноября 2008
В Новосибирском молодёжном театре «Глобус» 21 ноября – премьера. «Циники» Анатолия Мариенгофа поставил режиссер из Минусинска Алексей Песегов. Его постановка «Русское варенье», премьера которой состоялась на сцене «Глобуса» в прошлом году, признана одним из лучших спектаклей сезона.
Теперь его выбор пал на сложный роман, перебрасывающий зрителя в 1920-е годы. Герои истории – Ольга и Владимир – живут в мире грез и иллюзий. Революцию они игнорируют, их волнует не борьба за дело рабочего класса, а, скорее, проблемы вполне бытовые. Песегов уже ставил «Циников» в Минусинском драматическом театре. Его работа отмечена «Золотой Маской». Для новой версии режиссер сохранил прежнюю концепцию, но у спектакля все равно другая интонация. Ставка сделана на молодых актеров. Жанр постановки Алексей Песегов определяет как «хроника любви».

Новости культуры
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обсуждение >>
№ 1
Эклат (Новосибирск)   11.12.2011 - 19:04
Спектакль не понравился! Ушла после первого акта. Если охарактеризовать увиденное, то напрашивается только одно - "пошленько". Что именно не понравилось? Сюжет и способы воплощения идеи автора.... читать далее>>
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