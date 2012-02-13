"Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!"

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21 ноября
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21 ноября 1925
Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.
К 1929 году их насчитывалось уже 60, а к 1932-му — 300. ТРАМы возникли на стыке самодеятельного и профессионального искусства, долгое время сохраняя свое «срединное» положение между профессиональным театром и квалифицированным кружком.
Датой рождения Московского театра принято считать 1927 год, когда по инициативе ЦК ВЛКСМ был создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ) – новая творческая форма молодежного театра рабочих.
Первые спектакли ТРАМ-ов вызывали горячий интерес не только у их участников, но и у молодых рабочих: на сцене действительно разворачивались эпизоды их жизни, отраженные в пьесах, написанных комсомольскими активистами.
Трамовское движение было, однако, внутренне противоречивым. Спектакли строились на сценариях, которые во многом носили полуимпровизационный характер. Отход от полноценной драматургии, от классического наследия подчас приводил к схеме, примитиву, не мог не сказаться отрицательно на культуре актёрского исполнения, а идеологическая заданность и прямолинейность со временем полностью задавили театральное творческое начало. К концу 20-х годов "трамовское движение" постепенно угасло.
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