Фестиваль NET. События

анонс

20 декабря 2006 Первая советская революционная пьеса В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.

21 марта 2007 «Бунт машин» на сцене БДТ Ленинградский государственный Большой драматический театр имени М. Горького) - один из первых театров, созданных после Октябрьской революции. В то время, когда еще не сложилась современная советская драматургия, на сцене театра шли лучшие произведения мировой классики.

17 сентября 2010 Фестиваль имени А. Вампилова Шестой Всероссийский фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова в Иркутске