Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль NET. События

22 ноября
Все года

Театральная хроника >>
22 ноября 2008
В ноябре закончил свою работу фестиваль NET.
Самым громким его событием стала новая постановка Алвиса Херманиса. Для своего дебюта на российской сцене режиссер из Латвии выбрал прозу Василия Шукшина и столичный Театр Наций. Спектакль, который так и назвали «Рассказы Шукшина», зрители увидели 22 ноября. Критики, между тем, уже успели назвать его самой ожидаемой премьерой сезона.
Десять рассказов Василия Шукшина как десять отдельных спектаклей. В каждой истории актеры играют совсем разные роли. Если в одном мини-спектакле Евгений Миронов все действие лежит спиной к зрителям, изредка подавая колоритные реплики, то, в другом он спешит в магазин за белоснежными сапогами, а в третьем и вовсе под микроскопом жизнь изучает. А Чулпан Хаматова в этом спектакле и семечки будет отчаянно лузгать, и полы намывать, и даже коровой станет.
На перевоплощение у них всего несколько минут, пока старые декорации не сменяют на новые. Впрочем, декорации – это простая деревянная скамейка, на которую усаживаются все шукшинские персонажи, и переносные конструкции с большими фотографиями. Спектакль начинается в поле с цветущими подсолнухами. За действием каждого рассказа наблюдают жители села Сростки – малой родины Василия Шукшина. Фотографии были сделаны в театральной экспедиции на Алтае, куда режиссер Алвис Херманис ездил со своими актерами.
«Для актеров это уже не какие-то абстрактные деревенские экзотические типажи. Тем более есть так много стереотипов, как деревенских людей играть. Они этих людей встретили. Для них это очень-очень конкретно. Наполовину это такой док. театр получается», – говорит Алвис Херманис. Вообще его можно считать чуть ли не главным специалистом по воплощению социальной реальности в театре. Сейчас свой выбор драматургического материала режиссер объясняет просто. Говорит, что считает Василия Шукшина самым русским автором и продолжает: «Я люблю находить тексты простые, но мудрые». Кстати, для своей постановки он не изменил практически ни строчки из шукшинских рассказов. «Год назад в Риге я сделал, на самом деле, очень похожий спектакль "Латышская любовь". Конечно, моим рижским актерам было бы страшно интересно посмотреть, как это выглядит про русскую любовь. Такой подзаголовок подошел бы и этому спектаклю», – продолжает Херманис.
А начался Десятый фестиваль «Новый европейский театр» 14 ноября со спектакля Франсуа Верре «Без возврата» по мотивам романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». Эта постановка получила высокую оценку на Авиньонском театральном фестивале. Теперь ее смог оценить и российский зритель.
На фестивале также были показаны «Я думаю о Вас», «Три сестры», «Интимная история», «Call Cutta in a box» и другие интересные работы, открывающие новые возможности для развития театра.

По материалам телеканала «Культура» подготовил Макс Милиан.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Евгений МироновЧулпан ХаматоваАлвис ХерманисВасилий Шукшин
театры
Театр Наций

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первая советская революционная пьеса

Первая советская революционная пьеса

В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.
«Бунт машин» на сцене БДТ

«Бунт машин» на сцене БДТ

Ленинградский государственный Большой драматический театр имени М. Горького) - один из первых театров, созданных после Октябрьской революции. В то время, когда еще не сложилась современная советская драматургия, на сцене театра шли лучшие произведения мировой классики.
Торжество актера

Торжество актера

10 декабря 1935 года в московском Малом театре - премьера спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Отелло" в постановке Сергея Радлова.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Юрий Авшаров
Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Имре Шинкович
все родившиеся 22 ноября >>

Премьеры ТВ

Большие деньги
20 ноября
Первый канал
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний
Алмазный эндшпиль
25 ноября
ТВЦ
Качели
25 ноября
Россия 1
Френни
25 ноября
Первый канал
Привет от аиста
26 ноября
Россия 1

ревью