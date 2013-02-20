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Всепольский фестиваль русской и советской драматургии

22 ноября
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22 ноября 1967
В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник".
Из воспоминаний Галины Волчек:
— " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли . В Польшу ! Дело было даже не в какую страну мы ехали, а то, что театр выпускали! А меня не взяли. Отбросили. Это для меня было раной, сильнейшим потрясением. Тогда это казалось невероятным — как, ведь все мои едут, а меня не берут! Боль не оттого, что заграница проплывала мимо меня, а от случившейся несправедливости. Ведь на гастроли везли и мою "Обыкновенную историю".
В рамках гастролей театром "Современник" были проведены встречи со зрителями:
22 ноября - город Ченстохов, встреча труппы театра «Современник» с общественностью города.
23 ноября - город Катовице. Воеводский клуб профсоюзов. Встреча коллектива театра «Современник» с городской общественностью, гостями и участниками фестиваля.
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