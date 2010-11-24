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«Когда куклы не забыты – они дают надежду!»

24 ноября
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24 ноября 2010
«Когда куклы не забыты – они дают надежду!»«Детский музыкальный театр юного актера» и проект «Парад звездных кукол» представили детский благотворительный проект «Когда куклы не забыты – они дают надежду!».
24 ноября 2010 года ДМТЮА под руководством Александра Федорова, совместно с проектом «Парад звездных кукол» Светланы Пчельниковой представили два благотворительных спектакля, направленных на адресную медицинскую помощь одному из малышей, нуждающемуся в срочном лечении - подопечному Благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух» под руководством Тимура Бекмамбетова.
Спектакль «В детской» по мотивам вокального цикла М.П. Мусоргского «Детская» уже двадцать третий сезон радует своих зрителей на сцене ДМТЮА. Юные «звездочки» театра сыграли спектакль для детей, опекаемых благотворительными фондами «Подсолнух», «Линия жизни», «Подари жизнь» и «Подари надежду».
Заслуженный артист России, основатель и руководитель ДМТЮА Александр Львович Федоров провел для детей мастер-класс по актерскому мастерству и дал несколько советов, как выявить в себе актерский талант даже в юном возрасте. Президент Клуба Коллекционеров Кукол России, организатор Благотворительного проекта «Парад Звёздных Кукол», Президент НП «Международное Объединение Авторов Кукол» Светлана Пчельникова провела мастер-класс по тому, как можно своими руками, фантазией, вдохновением и главное с помощью неповторимого детского воображения создать единственную авторскую куклу, как для себя, так и в подарок друзьям и близким.
«Когда куклы не забыты – они дают надежду!»Второй спектакль прошел тем же вечером, на него были приглашены многие семьи известных и светских персон с детьми. Гости смогли насладиться редкой экспозицией авторских звездных кукол. Помимо куклы Владимира Рычкаля «Бюст Владимира Путина» и куклы «Белый ангел», впервые была представлена кукла юной актрисы ДМТЮА Жозефины Карр-Харрис. Несмотря на юный возраст, Жозефина уже давно является коллекционером авторских кукол, и специально для этого благотворительного проекта она создала образ «Доброго ангела».
«Когда куклы не забыты – они дают надежду!»Проект «Когда куклы не забыты – они дают надежду!» целиком и полностью направлен на то, чтобы помочь подопечной Благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух».
Проектом «Когда куклы не забыты – они дают надежду!» юные актеры ДМТЮА хотели привлечь внимание нас - взрослых - к трагичным, кажущимся страшными и безысходными, проблемам своих сверстников. Детство проходит, и мы быстро забываем тех кукол, в которые играли, с которыми засыпали, которых так любили.
Среди гостей вечера: Екатерина Лиепа, Екатерина Одинцова, Елена Ищеева, Олег Рой, Ирина Климова, Вероника Боровик-Хильчевская, Ирина Черняк, Григорий Антипенко, Оксана Федорова, Ольга Будина, Наталья Валевская, Лидия Вележева, Галина Мазаева, Егор Пазенко, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Олеся Судзиловская, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина.
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Григорий АнтипенкоТимур БекмамбетовОльга БудинаЛидия ВележеваЕкатерина ГусеваОльга КабоЖозефина Карр-ХаррисИрина КлимоваЕкатерина ЛиепаЕгор ПазенкоОлег РойОлеся СудзиловскаяЛюбовь ТолкалинаВиктория ТолстогановаОксана Фёдорова
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