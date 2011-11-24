«Pianomaniя classic»

анонс

16 сентября 2007 Новое здание, сезон премьер etc.. Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова.

19 января 2015 Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге На сцене Санкт-Петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской прошли гастроли Калининградского театра.

18 июня 2007 Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком. Театр на Малой Бронной 15 августа открывает новый сезон премьерным спектаклем "Подводная лодка в степях Украины" ( режиссер Алексей Литвин). Спектакль не о подводниках и не о журналистах — он обо всех нас.