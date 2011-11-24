Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Pianomaniя classic»

24 ноября
Все года

Театральная хроника >>
24 ноября 2011
«Pianomaniя classic»
Грандиозное шоу классической музыки «PianomaniЯ classic» под управлением Дмитрия Маликова прошло 24 ноября 2011 года в Государственном Кремлевском дворце. В программе «Pianomaniя classic»- величайшие хиты русской, советской и мировой классики, а также авторские произведения Дмитрия. «PianomaniЯ classic» собрал на одной сцене одновременно 180 артистов и музыкантов - симфонический оркестр, хор, русский балет. Программа поставлена по всем законам шоу-индустрии с учетом современных инноваций и новых сценических технологий. Аналогичное шоу с грандиозным успехом было представлено Дмитрием в декабре 2010 года на гастролях во Франции. Концерты, прошедшие при поддержке французских продюсеров, стали ярким заключительным аккордом культурных мероприятий Года России во Франции и Года Франции в России.
«Pianomaniя classic»«PianomaniЯ classic» является продолжением инструментальной и классической концепции Маликова, заложенной им еще в 2007 году. Именно тогда на сцене театра Московская Оперетта состоялись спектакли Дмитрия «PIANOMANIЯ». Программа оказалась настолько успешной, что музыканту пришлось дать сольные концерты в Москве дважды в течение одного года.
В «PianomaniЯ classic» Маликов, выпускник фортепианного факультета Московской консерватории, опирается на великие шедевры классической музыки. «Главная идея нового шоу - сделать классическую «Pianomaniя classic»музыку более близкой и понятной людям, более интересной и зрелищной, - говорит артист. - Мне хочется, чтобы на этот концерт пришли родители с детьми, пришла молодежь. Чтобы они смогли за один вечер услышать лучшие творения великих композиторов и, вполне возможно, открыть для себя и полюбить классическую музыку. Я два года упорно работал, стремясь создать грандиозный праздник классики, который бы удовлетворял вкусы самой разной аудитории. В общей режиссуре программы хоровые номера — «Кармина Бурана» Орфа, «Половецкие пляски» Бородина - сменяются танцевальными, на «Болеро» Равеля и «Лебедином озере» Чайковского идут симфонические вставки из произведений Шостаковича, Сметаны, звучат оперные хиты «Кармен», «Риголетто». Каждый номер — по 3—4 минуты (только «Болеро» даем полностью), так что зрителю скучно не будет».
«Pianomaniя classic»Режиссером-постановщиком концерта стал Андрей Сычев. Помимо самого Дмитрия Маликова, главными участниками представления будут Имперский русский балет Гедиминаса Таранды и Симфонический оркестр, солисты и хор театра «Новая опера». В шоу «PIANOMANIЯ classic» сам Дмитрий выступил не только как автор идеи и пианист, исполняющий классику, но и в совершенно новом для себя амплуа - ему предстоит дирижировать симфоническим оркестром!
«Pianomaniя classic»«Я буду дирижировать теми вещами, которые мне очень близки, которые я хорошо чувствую, — Адажио Альбинони, увертюра к «Вильгельму Теллю» Россини, «Риголетто» Верди, попурри из произведений Моцарта и вальс Шостаковича. Это крайне интересно, - признается музыкант. - Вообще, быть дирижером - это все равно, что быть полководцем! Раз - и отправил в наступление одну роту инструментов, а другой приказал затаиться и звучать потише. В общем, это такие замечательные ощущения, что я понимаю, например, того же Спивакова, который в последнее время предпочитает не играть, а дирижировать».
«Pianomaniя classic»Часть средств, вырученных от продажи билетов на «PIANOMANIЯ classic», пошло на строительство единственного в России реабилитационного центра для слепоглухих детей, возведением которого занимается Благотворительный фонд «Проникая в сердце», созданный Дмитрием Маликовым.

InterMedia
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дмитрий МаликовВладимир СпиваковГедиминас ТарандаДмитрий Шостакович
театры
Московская опереттаТеатр Новая Опера

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Новое здание, сезон премьер etc..

Новое здание, сезон премьер etc..

Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова.
Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

Театр на Малой Бронной 15 августа открывает новый сезон премьерным спектаклем "Подводная лодка в степях Украины" ( режиссер Алексей Литвин). Спектакль не о подводниках и не о журналистах — он обо всех нас.
"Унижением и болью вырвали мое признание..."

"Унижением и болью вырвали мое признание..."

Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.
Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Анна Геллер
Сайрам Исаева
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Наталья Крачковская
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Билли Конноли
Эмир Кустурица
Тьерри Лермит
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Колин Хэнкс
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Премьеры ТВ

Психологини
20 ноября
СТС
Алмазный эндшпиль
25 ноября
ТВЦ
Качели
25 ноября
Россия 1
Поделись счастьем своим
25 ноября
Первый канал
Френни
25 ноября
Первый канал
Привет от аиста
26 ноября
Россия 1
Ментовские войны-11
27 ноября
НТВ
Хождение по мукам
27 ноября
НТВ
Артемьев
29 ноября
Россия 1
Второе зрение
29 ноября
Первый канал

ревью