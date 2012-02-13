«Сверчок» для Первой студии — то же, что «Чайка» для МХТ

анонс

13 февраля 2012 В Москве - новый фестиваль для лиц с ограниченными возможностями! 20-23 августа пройдет Первый «Международный Фестиваль народного творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2009 г.».

20 февраля 2013 Сбор труппы старейшего театра России Государственный академический Малый театр России 4 сентября собирает труппу в преддверии нового, 254-го театрального сезона.

28 мая 2010 Завершился фестиваль «Новая драма» В 2007 году Фестиваль проходил как драматургический конкурс. Гран-при получил Иван Вырыпаев.