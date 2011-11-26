Новогодний подарок от «Девочек из календаря»

анонс

25 февраля 2007 Последняя роль Зинаиды Райх Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа).

7 февраля 2009 Церемония вручения престижной театральной премии «Чайка» Наибольшее количество наград получили комедия «Примадонны» по Кену Людвигу в постановке Евгения Писарева (МХТ им. А.П.Чехова) и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру в постановке Юрия Бутусова (Сатирикон).

19 октября 2006 Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.