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Новогодний подарок от «Девочек из календаря»

26 ноября
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26 ноября 2011
Продюсерская компания «Независимый театральный проект» выпустила к Новому Году уникальный календарь с фотографиями актрис, занятых в спектакле «Девочки из календаря».
Новогодний подарок от «Девочек из календаря»
История отчаянных домохозяек из Йоркшира (Англия), которые в благотворительных целях снялись обнаженными для календаря, известна всему миру. За десять лет календарь йоркширских девочек, сама идея которого изначально казалась пустой затеей и абсолютным бредом, собрал более 2 млн. фунтов стерлингов. На эти деньги построено дополнительное отделение онкологической больницы.
«Нас рано еще сбрасывать со счетов», - девиз жизни героинь этой истории.
Многих эта благородная и хулиганская история растрогала, многих вдохновила.
Так, в 2003 году на экраны Великобритании вышел фильм «Calendar girls», основанный на реальных событиях, со звездами мирового кино в главных ролях (Хелен Миррен, Джули Уолтерс и другие).
А в 2008 году один из авторов сценария фильма Тим Ферт превратил его в пьесу для театра.
Пьеса, рассказывающая об истории благотворительного демарша йоркширских дам, с каждым годом набирает популярность, она поставлена уже в 14 странах. Московская премьера состоялась в сентябре 2010 года.
Марина Дюжева, актриса: «Уже год мы играем этот спектакль, год живем с этой историей. И с каждым спектаклем крепло ощущение, что необходим наш, то есть свой, календарь…»
Эльшан Мамедов, продюсер: «На съемки своего календаря мы решились не сразу. В какой-то момент календари с обнаженной натурой буквально хлынули потоком, – кто-то снимался в знак протеста, кто-то в поддержку спортивных команд, кто-то в знак любви к национальному лидеру, кто-то от нечего делать. Так, что сомнений было много. Но верх одержали отчаянность наших прекрасных актрис и огромное желание помочь фонду «Жизнь»».
В календаре спектакля «Девочки из календаря» снялись известные российские актрисы: Галина Петрова, Анна Каменкова, Марина Дюжева, Александра Назарова, Анна Якунина, Любовь Матюшина, Татьяна Рудина, Елена Бирюкова и Мария Рыщенкова.
По признанию актрис, съемка в календаре была для каждой из них первым в жизни опытом фотосессии в стиле «ню».
Имидж актрис создавал известный стилист, мастер международного класса Руслан Татьянин.
Фотограф-художник календаря - Мария Денисова. Над дизайном работали Андрей Сенькин и Елена Шестакова.
Календарь распространялся исключительно за пожертвования благотворительному фонду «Жизнь».

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Елена БирюковаМарина ДюжеваАнна КаменковаЛюбовь МатюшинаХелен МирренАлександра НазароваГалина ПетроваТатьяна РудинаМария РыщенковаДжули УолтерсАнна Якунина
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