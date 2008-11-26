Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей

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19 января 2015 «Театр Рустама Ибрагимбекова» С 14 по 18 ноября в Москве прошел фестиваль «Театр Рустама Ибрагимбекова».

28 мая 2010 "Золотая Маска" в Латвии Фестиваль "Золотая Маска" в Латвии" прошел в Риге с 28 мая по 11 июня. "Золотая Маска" - это национальная театральная премия России, которая учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России.