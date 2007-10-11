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Пишите так: "Передать господину Тевлу, молочного еврей".

27 ноября
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27 ноября 1938
27 ноября в Москве в ГОСЕТе прошла премьера спектакля "Тевье-молочник", поставленная С. Михоэлсом в оформлении И. Рабиновича. Инсценировку по одноименному произведению Шолом-Алейхема написал И. Добрушин.
Вот что писал сам Соломон Михоэлс:
"Между последним спектаклем Шолом-Алейхема в Московском государственном еврейском театре и только что осуществленной постановкой «Тевье-молочника» прошло десять лет. Театр как бы копил силы для того, чтобы вернее и полнее прочесть это монументальное произведение. Без определенного поворота в сторону реализма эту задачу театр не мог разрешить. Нужно было начисто смыть с актерского лица густые и яркие краски гротескного грима. Нужно было изменить пластическую природу удивительно подвижных, пребывавших как бы в непрерывной тревоге героев прошлых постановок шолом-алейхемовских пьес... По канве шолом-алейхемовского произведения театр вышил узор спектакля, выражающего сегодняшнее понимание театром творчества великого классика".
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Соломон Михоэлс
театры
Московский ГОСЕТ

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№ 1
Сычева Софья (Всеволожск)   11.10.2007 - 09:29
Подскажите пожалуйста, куда обратиться, чтобы пригласить ариста для встречи со студентами Российского государственного гуманитарного университета. Хотя бы какой - нибудь контакт! Спасибо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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